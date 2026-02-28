Baltijas balss logotype
Исследование показало, сколько кофе нужно пить для защиты печени от фиброза 0 92

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование показало, сколько кофе нужно пить для защиты печени от фиброза

В Соединенных Штатах было проведено исследование. Ученые изучили 4,5 тысячи взрослых американцев и пришли к выводу, что кофеин играет ключевую роль в поддержании здоровья печени. У тех, кто употребляет кофе, замедляется развитие фиброза печени.

 

В рамках Национального исследования здоровья и питания ученые использовали эластометрию — метод диагностики, позволяющий оценить степень фиброза печени. Они измеряли эластичность тканей органа. Хотя кофе не влияет на уровень ожирения печени, кофеин сам по себе помогает замедлить и предотвратить фиброз. Особенно заметное влияние наблюдается у тех, кто выпивает более трех чашек кофе в день.

На протяжении многих лет ученые активно исследуют кофе. В одних работах подчеркивается его польза, в других — возможный вред. Тем не менее, число любителей этого напитка продолжает расти. Кофеин, основной компонент кофе, улучшает работу мозга, ускоряет сердечный ритм и стимулирует деятельность желчного пузыря.

Важно употреблять кофе в умеренных количествах, иначе могут возникнуть такие проблемы, как бессонница, изжога, тремор и повышение артериального давления.

Оставить комментарий

Видео