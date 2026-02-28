Полезны ли готовые смеси для приготовления блинов, кексов? На что обращать внимание при покупке?

Сухие смеси не стоит относить к продуктам здорового питания, но и особого вреда в них нет. Это достаточно удобный и безопасный продукт, главное - подходить осознанно к его выбору и не злоупотреблять, пояснила нутрициолог Наталья ЧАЕВСКАЯ.

В состав большинства из этих смесей чаще входят пшеничная мука, сахар, сухое молоко, разрыхлитель и соль. В некоторых вариантах встречается рисовая или цельнозерновая мука, а также корица, какао или ваниль.

При выборе сухой смеси обращайте внимание на состав. Простые понятные ингредиенты и минимум добавок: чем короче список - тем лучше. Смеси с цельнозерновой или рисовой мукой содержат больше клетчатки, что хорошо для пищеварения.

Слишком длительный период хранения может указывать на избыток консервантов.

Готовую смесь можно сделать полезнее, если использовать небольшое количество масло при жарке, а также при подаче можно добавить ягоды, фрукты или орехи.