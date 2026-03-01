Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гиперкар за 1,34 миллиона USD опрокинет законы физики 0 349

Техно
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Spéirling Pure всем скоро покажет.

Spéirling Pure всем скоро покажет.

Езда вверх ногами станет уделом элитарных гонщиков.

Зарегистрированная в Британии фирма McMurtry Automotive готовится запустить в производство феноменальный гиперкар Spéirling Pure, который обещает переписать законы физики на гоночных трассах. Десять лет разработок, более 5000 километров испытаний прототипов и свыше двух десятков патентов воплотились в этой машине, способной разгоняться до 100 км/ч за фантастические 1,55 секунды — быстрее многих болидов Формулы-1.

Секрет умопомрачительной динамики кроется в двух мощных вентиляторах, вращающихся с частотой 23 000 об/мин. Они обеспечивают прижимную силу в 2000 кг, буквально приклеивая одноместный болид к асфальту, чему весьма способствует его скромная масса в 1300 килограммов.

Благодаря отсутствию массивных антикрыльев, создающих аэродинамическое сопротивление, мощность в 1000 л. с. расходуется исключительно на разгон, позволяя достичь максимальной скорости 305 км/ч. Компактная колесная база и электрическая силовая установка делают Spéirling Pure невероятно юрким на извилистых трассах, что уже доказано рекордами на фестивале в Гудвуде и тестах Top Gear.

Производство стартует на новом заводе в Уоттон-андер-Эдж, а первый экземпляр должен найти владельца до конца 2026 года. Цена машины соответствует ее возможностям — 1 340 000 долларов без учета стоимости доставки и налогов.

Производственная площадка площадью почти 2700 квадратных метров не только обеспечит сборку гиперкара, но и станет базой для нового подразделения, которое займется коммерциализацией технологий McMurtry в области аккумуляторов, силовых установок и, конечно, революционной системы создания прижимной силы.

Читайте нас также:
#технологии #автомобили #гонки #автопром
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чтоб ты был здоров! Иконка видео
Изображение к статье: Рынку смартфонов предсказали обрушение
Изображение к статье: Коварный вирус обошел защиту iPhone
Изображение к статье: Естественный спутник Земли получит свою энергетическую базу. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео