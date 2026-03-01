Зарегистрированная в Британии фирма McMurtry Automotive готовится запустить в производство феноменальный гиперкар Spéirling Pure, который обещает переписать законы физики на гоночных трассах. Десять лет разработок, более 5000 километров испытаний прототипов и свыше двух десятков патентов воплотились в этой машине, способной разгоняться до 100 км/ч за фантастические 1,55 секунды — быстрее многих болидов Формулы-1.

Секрет умопомрачительной динамики кроется в двух мощных вентиляторах, вращающихся с частотой 23 000 об/мин. Они обеспечивают прижимную силу в 2000 кг, буквально приклеивая одноместный болид к асфальту, чему весьма способствует его скромная масса в 1300 килограммов.

Благодаря отсутствию массивных антикрыльев, создающих аэродинамическое сопротивление, мощность в 1000 л. с. расходуется исключительно на разгон, позволяя достичь максимальной скорости 305 км/ч. Компактная колесная база и электрическая силовая установка делают Spéirling Pure невероятно юрким на извилистых трассах, что уже доказано рекордами на фестивале в Гудвуде и тестах Top Gear.

Производство стартует на новом заводе в Уоттон-андер-Эдж, а первый экземпляр должен найти владельца до конца 2026 года. Цена машины соответствует ее возможностям — 1 340 000 долларов без учета стоимости доставки и налогов.

Производственная площадка площадью почти 2700 квадратных метров не только обеспечит сборку гиперкара, но и станет базой для нового подразделения, которое займется коммерциализацией технологий McMurtry в области аккумуляторов, силовых установок и, конечно, революционной системы создания прижимной силы.