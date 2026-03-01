Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Microsoft создала убийцу Word 0 438

Техно
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Microsoft создала убийцу Word
ФОТО: Freepik

Windows Central: В «Блокноте» появились новые функции, доступные в Word.

Корпорация Microsoft превратила «Блокнот» в полноценный текстовый редактор. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам журналистов медиа, «Блокнот» (Notepad) начал обрастать функциями продвинутого текстового редактора. В качестве примера они привели возможность проверки орфографии, форматирование текста, гиперссылки, заголовки и нумерованные списки. Также в будущем программа должна получить поддержку изображений. В этой связи авторы назвали «Блокнот» «убийцей Word» и других платных приложений.

Кроме того, в «Блокноте» появились функции искусственного интеллекта (ИИ), но они доступны только пользователям платного сервиса Copilot. Они позволяют править и переписывать тексты. При этом приложение остается программой для создания заметок. По мнению журналистов издания, Microsoft улучшила «Блокнот» потому, что его конкуренты типа «Apple Заметок» и Google Keep тоже стали более функциональными.

В материале говорится, что, несмотря на новые функции, пользователи продуктов Microsoft часто злятся, когда компания добавляет новые возможности в свои сервисы. «Многим пользователям просто нужно хорошее, функциональное встроенное приложение для заметок, чтобы записывать нужную информацию», — заметили авторы.

Журналисты подытожили, что «Блокнотом» можно и дальше пользоваться как простейшей программой для создания текстов — все новые функции отключаются в настройках.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #microsoft #технологии #IT
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чтоб ты был здоров! Иконка видео
Изображение к статье: Рынку смартфонов предсказали обрушение
Изображение к статье: Коварный вирус обошел защиту iPhone
Изображение к статье: Spéirling Pure всем скоро покажет. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео