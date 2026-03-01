Baltijas balss logotype
«Операция в Иране проходит удивительно успешно» - латвийский политолог 2 1379

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: На видео: в столице Ирака продолжаются попытки прорваться в посольство США.

На видео: в столице Ирака продолжаются попытки прорваться в посольство США.

Латвийский эксперт поделился своим налазиом об операции США и Израиля.

Латвийский политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X поспешил поделиться своим беглым анализом ситуации:

"В целом, по крайней мере, пока, насколько можно судить из публичной информации, операция США/Израиль проходит даже на удивление успешно. Инцидент у посольства в Пакистане очень неприятный, некоторые ракеты и дроны кое-где проходят противовоздушную оборону, небольшой стресс, конечно, боязнь дронов в Ормузском проливе, но если в ближайшие 24 часа Иран не покажет какой-то еще неизвестной способности атаковать, которая соответствовала бы тем проклятьям и угрозам, которые оттуда звучат, то я так думаю, даже очень успешно, особенно учитывая огромное историческое значение события.

На мой взгляд, все говорит о фундаментальных проблемах командования и контроля в Иране. Там не функционирует больше никакого централизованного управления, иначе трудно объяснить то, что они делают. Стреляют во все стороны - в страны залива, которые могли бы быть их союзниками, или хотя бы нейтральными, а теперь и по британским базам. Какова цель? В чем идея? Какова стратегия? Похоже, офицеры низшего ранга действуют по своему усмотрению."

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #безопасность #дроны #мнение эксперта #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    Да этот эксперт, почитал что Трамп сказал, и как попугай повторил, это лох а ни эксперт:))))Тут все такие эксперты...

    19
    2
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Нет ниодной страны в мире,которая бы так хладнокровно убивала детей в больших количествах,как Израиль,да ещё и радовалась этому . Даже гитлеровцы пытались скрывать свои зверства. Вместе с Хаменеи были убиты его малюсенькая внучка и внук.. Говоришь,операция проходит успешно?! Господи,сколько мразей в нашей маленькой стране...

    36
    3

