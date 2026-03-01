Латвийский политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X поспешил поделиться своим беглым анализом ситуации:

"В целом, по крайней мере, пока, насколько можно судить из публичной информации, операция США/Израиль проходит даже на удивление успешно. Инцидент у посольства в Пакистане очень неприятный, некоторые ракеты и дроны кое-где проходят противовоздушную оборону, небольшой стресс, конечно, боязнь дронов в Ормузском проливе, но если в ближайшие 24 часа Иран не покажет какой-то еще неизвестной способности атаковать, которая соответствовала бы тем проклятьям и угрозам, которые оттуда звучат, то я так думаю, даже очень успешно, особенно учитывая огромное историческое значение события.

На мой взгляд, все говорит о фундаментальных проблемах командования и контроля в Иране. Там не функционирует больше никакого централизованного управления, иначе трудно объяснить то, что они делают. Стреляют во все стороны - в страны залива, которые могли бы быть их союзниками, или хотя бы нейтральными, а теперь и по британским базам. Какова цель? В чем идея? Какова стратегия? Похоже, офицеры низшего ранга действуют по своему усмотрению."