Центральное командование США опровергло данные об ударе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln. Пост появился на странице ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

Данный американский авианосец не пострадал. Кроме того, выпущенные ракеты даже не приблизились к цели, отметил орган военного управления.

«"Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку продолжающейся кампании Центрального командования США по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима», — говорится в заявлении.

Ранее 1 марта иранское телевидение IRIB сообщило, что авианосец был атакован четырьмя баллистическими ракетами.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».