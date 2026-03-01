Плавленый сыр часто используется для бутербродов и в качестве ингредиента различных блюд. Однако его вкус и текстура достигаются благодаря добавлению множества химических элементов, которые не способствуют здоровью. Поэтому плавленый сыр не стоит рассматривать как альтернативу натуральному сыру.
В чем отличие плавленого сыра от обычного
Основное отличие заключается в составе. Обычный сыр делают из молока, а плавленый — из натурального сыра, с добавлением множества добавок, таких как эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. В некоторых случаях в плавленом сыре могут быть трансжиры, которые считаются одними из самых вредных для организма жиров.
Чем это грозит здоровью
Диетолог Александра Разарёнова объяснила, что регулярное потребление плавленого сыра может привести к различным проблемам со здоровьем:
- Повышение уровня холестерина в крови
- Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета
- Ожирение
- Аллергические реакции
Поэтому, несмотря на популярность, диетологи рекомендуют ограничить потребление плавленого сыра.
Рекомендации
Здоровым людям можно потреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день. Остальным рекомендуется проконсультироваться с врачом. Вместо плавленого сыра можно выбрать более полезные варианты, такие как творог или веганский сыр из кешью.
