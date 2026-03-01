Плавленый сыр часто используется для бутербродов и в качестве ингредиента различных блюд. Однако его вкус и текстура достигаются благодаря добавлению множества химических элементов, которые не способствуют здоровью. Поэтому плавленый сыр не стоит рассматривать как альтернативу натуральному сыру.

В чем отличие плавленого сыра от обычного

Основное отличие заключается в составе. Обычный сыр делают из молока, а плавленый — из натурального сыра, с добавлением множества добавок, таких как эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. В некоторых случаях в плавленом сыре могут быть трансжиры, которые считаются одними из самых вредных для организма жиров.

Чем это грозит здоровью

Диетолог Александра Разарёнова объяснила, что регулярное потребление плавленого сыра может привести к различным проблемам со здоровьем:

Повышение уровня холестерина в крови

Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета

Ожирение

Аллергические реакции

Поэтому, несмотря на популярность, диетологи рекомендуют ограничить потребление плавленого сыра.

Рекомендации

Здоровым людям можно потреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день. Остальным рекомендуется проконсультироваться с врачом. Вместо плавленого сыра можно выбрать более полезные варианты, такие как творог или веганский сыр из кешью.

