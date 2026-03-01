Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чем опасен плавленый сыр: советы диетолога и альтернативы 1 570

Люблю!
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем опасен плавленый сыр: советы диетолога и альтернативы

Плавленый сыр часто используется для бутербродов и в качестве ингредиента различных блюд. Однако его вкус и текстура достигаются благодаря добавлению множества химических элементов, которые не способствуют здоровью. Поэтому плавленый сыр не стоит рассматривать как альтернативу натуральному сыру.

В чем отличие плавленого сыра от обычного

Основное отличие заключается в составе. Обычный сыр делают из молока, а плавленый — из натурального сыра, с добавлением множества добавок, таких как эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. В некоторых случаях в плавленом сыре могут быть трансжиры, которые считаются одними из самых вредных для организма жиров.

Чем это грозит здоровью

Диетолог Александра Разарёнова объяснила, что регулярное потребление плавленого сыра может привести к различным проблемам со здоровьем:

  • Повышение уровня холестерина в крови
  • Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета
  • Ожирение
  • Аллергические реакции

Поэтому, несмотря на популярность, диетологи рекомендуют ограничить потребление плавленого сыра.

Рекомендации

Здоровым людям можно потреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день. Остальным рекомендуется проконсультироваться с врачом. Вместо плавленого сыра можно выбрать более полезные варианты, такие как творог или веганский сыр из кешью.

Источник

Читайте нас также:
#аллергия #питание #сыр #ожирение #здоровье #холестерин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го марта

    В советское время, при закуси плавленным сырком, алкоголь моментально гасил все эти вредные ингредиенты.

    И не было никаких сердечно - сосудистых и никакого диабета от слова - СОВСЕМ!

    8
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео