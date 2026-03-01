Первые дни весны — отличное время, чтобы завершить зимний сезон с радостью и подготовиться к новому началу. Вот 5 полезных дел, которые помогут вам настроиться на новый сезон и завершить зиму с позитивом.

1. Переложить одежду в шкафу

Сильные морозы уже позади, и пришло время убрать меховые изделия и теплые вещи в дальний угол. Достаньте легкий гардероб и обувь, а также уделите внимание тем вещам, которые нуждаются в стирке или глажке. Подготовьте шкаф, чтобы не тратить на это время весной.

2. Составить список планов на весну

Чтобы весна прошла продуктивно, важно заранее составить план: рабочие задачи, время для отдыха и хобби. Это поможет вам оставаться в ресурсе и не упустить важные моменты. Включите в список такие пункты:

Составить коллаж из зимних фотографий и опубликовать его в соцсетях;

Составить список книг, которые хотите прочитать;

Записать свои мечты и планы на весну;

Создать новый плейлист;

Заведите личный блог и делитесь в нем своими мыслями.

3. Найти новое хобби

Весна — отличное время для новых начинаний. Попробуйте что-то, чего раньше не делали: танцы, живопись или мастер-классы. Жизнь слишком коротка, чтобы не пробовать что-то новое!

4. Соберите вместе друзей

Придумайте повод встретиться с друзьями и отметить наступление весны. Устройте уютный вечер с вкусным столом, хорошей музыкой и воспоминаниями о зиме. Не забудьте сделать фотографии на память.

5. Научитесь готовить новое блюдо

Попробуйте приготовить что-то новое — например, пирог или печенье. Учитесь красиво декорировать десерты, чтобы порадовать себя и близких. Такой кулинарный эксперимент точно станет приятным моментом перед весной.

Источник