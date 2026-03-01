Со временем потребности организма меняются, и то, что было актуально в молодости, может не подходить в зрелом возрасте. Важность витаминов для здоровья с каждым годом возрастает, поэтому стоит следить за своим рационом и добавлять нужные витамины в зависимости от возраста.
До 35 лет
В этом возрасте важно обеспечить себе хорошее здоровье и предупредить будущие проблемы.
-
Витамин Е: полезен для выработки сперматозоидов у мужчин и для зачатия и вынашивания беременности у женщин. Это мощный антиоксидант, который помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и улучшает умственную деятельность.
Где взять: в растительных маслах (подсолнечное, соевое), семенах, проростках и листовой зелени.
-
Витамин В9 (фолиевая кислота): необходим для нормальной работы нервной системы и развития мозга у ребенка, а также для поддержания кроветворной системы у взрослых.
Где взять: в зелени, шпинате, брюссельской капусте, печени, цельных злаках и бобовых.
35–45 лет
Это период стабильности, но также и начало первых признаков старения, поэтому потребность в витаминах возрастает.
-
Витамин А и бета-каротин: поддерживают здоровье глаз, кожи и волос, а также уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин А также помогает укрепить иммунитет.
Где взять: в желтых и оранжевых овощах (морковь, тыква), а также в яйцах, масле и субпродуктах.
-
Витамин С: способствует повышению уровня «хорошего» холестерина и снижает «плохой», помогает замедлить процесс старения кожи и уплотняет кости.
Где взять: в свежей капусте, цитрусовых, ягодах, болгарском перце.
45+ лет
После 45 лет витамины становятся еще более важными для поддержания здоровья и предотвращения заболеваний.
-
Витамин D: необходим для усвоения кальция и поддержания плотности костей. У людей старше 65 лет его дефицит повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Где взять: витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечного света, а также содержится в рыбе, яичных желтках. В зимний период может потребоваться прием добавок.
-
Витамин К: играет важную роль в свертываемости крови и минерализации костей. Его дефицит может привести к синякам и отекам под глазами.
Где взять: в шпинате, печени, телятине, а также он синтезируется кишечными бактериями.
