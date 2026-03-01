Витамин Е: полезен для выработки сперматозоидов у мужчин и для зачатия и вынашивания беременности у женщин. Это мощный антиоксидант, который помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и улучшает умственную деятельность.

Где взять: в растительных маслах (подсолнечное, соевое), семенах, проростках и листовой зелени.