Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аятолла Хаменеи мертв. Кто будет править Ираном дальше? 8 1454

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аятолла Хаменеи мертв. Кто будет править Ираном дальше?

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, был убит в Тегеране 28 февраля в результате совместной воздушной атаки США и Израиля. Он правил Ираном с 1989 года и под его руководством страна стала такой, какой ее знают сейчас: закрытой, милитаризированной, жестко и жестоко подавляющей недовольство властями. Кто и как может стать преемником Хаменеи?

«Верховный лидер Ирана погиб смертью мученика», — сообщила государственная иранская телекомпания IRIB в воскресенье утром. Так спустя несколько часов после заявлений США и Израиля о гибели аятоллы Али Хаменеи Тегеран официально признал гибель в результате авиаудара своего верховного правителя, который был у власти с 1989 года. В стране объявлен 40-дневный траур, ближайшие семь дней будут нерабочими, пишет BBC Russian.

«С мученической смертью верховного лидера его путь и миссия не будут утрачены и не будут забыты, напротив, они будут продолжены с еще большей энергией и рвением», — заявил телеведущий со слезами на глазах.

Одновременно с Хаменеи Иран лишился и других представителей высшего руководства. В тот же день, 28 февраля, погибли также главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур и советник Хаменеи, секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани.

Ранее о их смерти 28 февраля в результате совместных воздушных атак Израиля и США заявили Армия обороны Израиля и президент США Дональд Трамп, который заявил, что в ходе операции «удалось нейтрализовать руководителей» Ирана.

Спустя несколько часов после официальных сообщений о смерти Хаменеи, Пакпура и Шамхани было объявлено, что временно, до назначения нового верховного лидера страны, руководить Ираном будет совет, в который войдут президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также глава судебной системы страны и представитель совета стражей конституции.

Назначением преемника верховного лидера должна заняться Ассамблея экспертов по вопросам лидерства. Это орган, который состоит из 88 священнослужителей.

Согласно конституции Ирана, выбор преемника необходимо сделать как можно скорее. Сам Али Хаменеи был назначен в тот же день, когда умер его предшественник, лидер Исламской революции 1979 года аятолла Рухолла Хомейни.

Однако быстро собрать всех участников Ассамблеи сейчас, когда Иран продолжает подвергаться атакам США и Израиля, может быть непросто по соображениям безопасности, отмечает корреспондент Персидской службы Би-би-си Бехран Тадждин.

Кто может стать новым верховным лидером Ирана?

Как соощалось, еще до атаки США и Израиля руководство Ирана определило сразу по несколько кандидатов на замену всем ключевым фигурам в иранском руководстве, кто может погибнуть в результате таких ударов.

Официально Хаменеи не назвал своего возможного преемника, поэтому неизвестно, кто займет его место. Телекомпания CNN, опросив экспертов и аналитиков, назвала имена пяти вероятных претендентов.

Первый — Моджтаба Хаменеи, 56 лет, второй сын Али Хаменеи. Считается, что Моджтаба еще при жизни отца обладал значительным влиянием и имел прочные связи с Корпусом стражей Исламской революции и связанной с КСИР добровольческой военизированной организацией «Басидж». Против Моджтабы говорит традиция, отмечает CNN: передача власти от отца к сыну не приветствуется шиитским мусульманскимм духовенством. Дополнительное препятствие: Моджтаба не имеет официальной должности, он также не является высокопоставленным священнослужителем.

Второй возможный кандидат, по мнению опрошенных CNN экспертов, —Алиреза Арафи, 67 лет. Это менее известный, чем Моджтаба Хаменеи, человек, он — уважаемый и авторитетный священнослужитель и доверенное лицо Али Хаменеи, пишет CNN. Сейчас он занимает должность заместителя председателя Ассамблеи экспертов — органа, который будет назначать нового лидера страны, и состоит в Совете стражей, который проверяет кандидатов на выборах и законы, принятые парламентом. Он также возглавляет иранскую систему семинарий. Арафи не имеет большого политического веса, также у него нет тесных связей с силовыми структурами.

Третий кандидат — Мохаммад Мехди Мирбагери, ему около 60 лет. CNN называет его радикальным священнослужителем, он также входят в Ассамблею экспертов, где представляет наиболее консервативное крыло духовенства. По данным активистского издания IranWire, он человек крайне антизападных взглядов и считает конфликт между верующими и неверными неизбежным. Сейчас он возглавляет Академию исламских наук в северном иранском городе Кум, крайне важном для шиитов.

Четвертый кандидат — Хасан Хомейни, ему около 50 лет. Хомейни — внук основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни. Он не занимал государственных должностей и по-видимому, не имеет большого влияния на силовые структуры Ирана или правящую элиту, отмечают опрошенные CNN эксперты. Его считают менее радикальным деятелем по сравнению со многими его сверстниками, чья жизнь пришлась на послереволюционные годы.

Наконец, пятый претендент — Хашем Хосейни Бушери, ему около 70 лет. Это высокопоставленный священнослужитель, тесно связанный с Ассамблеей экспертов, где он занимает должность первого заместителя председателя. Бушери, как говорят, был близок к Хаменеи, но при этом не занимал видное положение в стране и, насколько известно, не имеет тесных связей с КСИР.

Президент США Дональд Трамп в коротком интервью американскому новостному партнеру Би-би-си, телеканалу CBS News, сказал, что на замену Хаменеи есть несколько «хороших кандидатов».

Когда его спросили, есть ли в Иране кто-то, кого он хотел бы видеть во главе страны, Трамп ответил: «Да, я думаю, что есть. Есть несколько хороших кандидатов».

На вопрос журналиста, кто, по его мнению, будет принимать решения после смерти Хаменеи, Трамп ответил: «Я точно знаю, кто, но не могу вам сказать».

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
2
1
0

Оставить комментарий

(8)
  • свп
    сила в правде
    1-го марта

    В наше время, я думал, народ уже научился не делать скоропостижных выводов. Ан нет. Смотрю хомячки прыгают от каждого хлопка. Даже ежу понятно, что игры стали "вдолгую". Посмотрим, через месяц, что будет, в какую сторону всё свернет. Пока , что я вижу, что трамп обезопасился окончанием поставок нефти - захватом венесуэлы. У россии своя есть. А вот Европу, в случае чего ждут совсем не радужные перспективы. Газа нет, Электричество пляшет, Если сейчас взвинтить бензин по 3-4 евро за литр - вот заживем! А пока, что я склонен придерживаться мнения жириновского, Он говорил, что конфликт на юге заставит всех забыть об украине. А это значит что? Это значит то, что этот конфликт должен вспыхнуть до окончания событий на украине. Посмотрим. Европе один хрен даже этот конфликт смертельно опасен. Неужели это не понятно. Но похоже действует поговорка - чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц. Не ведитесь на быстрые эмоции. Почти всегда они ложные. Да и не забывайте об ИИ. В современном мире лжи и зла нужно сохранять хладнокровность и ясный ум.

    8
    1
  • С
    Сарказм
    сила в правде
    1-го марта

    Ооо, какая крутая аналитика пошла с антикризом. Ну ухреначили главное полотенце, фик с ним, без него даже веселее будет. Аха, щаззз. Никакого "вдолгую" у иранских хоттабычей нет, эконимики фактически нет, нефтяной экспорт обнулится (они ж тоже танкеры гоняют по морю и шансов прорваться у них никаких, так что станет еще хуже, снаружи долбят высокоточные бомбы с ракетами, с которыми они ничего сделать не могут (кстати, морской экспортный терминал у Ирана один, если что, разрушение его до фундамента - это по сути угроза голода для 90-миллионной страны, а сделать что-то с этим без иностранной помощи они не смогут долгие месяцы), изнутри - обозленный народ, который еще месяц назад аятоллы пулеметами расстреливали на улицах (что им никто не забудет и не простит) и которым власть мулл уже давно поперек горла, союзников нет (Китай и РФ ограничатся выражением глубокой озабоченности), все соседи обозлены неизбирательными иранскими атаками на них и мечтают, чтобы чалмоносцев поскорее вынесли, способность Ирана наглухо перекрыть пролив в условиях господства вражеской авиации и флота представляется крайне маловероятной. Все это вместе+относительная долгая и тщательная подготовка операции подводят к мысли, что либо в какой-то момент толпы рассерженных горожан при поддержке ударов с воздуха снесут КСИР и прочую охраноту и начнут возвращение страны к нормальности (видимо, в этом и состоит цель операции), либо (если это не получится), к власти придут менее отбитые хоттабычи, которых не устраивает средняя продолжительность жизни высокопоставленных иранских чиновников и силовиков в последний год, и они начнут предметные переговоры с Трампом, подчинившись большинству его требований (и объявив, разумеется, о своей невыносимой победе над "большой сатаной", как же иначе). И все это случится если не в ближайшие дни, то в ближайшие недели точно, так что никто в мире ничего и не почувствует.

    0
    1
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Главный из.,,Рыка льва,,сдриснул в Гермашку на всякий случай,оставив мирное население Израиля расхлёбывать свои сионистские педофильские дела. Все как обычно...Развязал войну и в тину...Истинный ж...д.(не путать с евреем😎)

    14
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го марта

    Мёртв Трамп. Просто он ещё этого не знает, но скорее всего уже догадывается(это же надо так представится). А Хаменеи подло и вероломно убит.

    13
    1
  • С
    Сарказм
    1-го марта

    А как вчера полотенца самозабвенно врали-то, мол, живы все, "в безопасном месте", оказалось половину руководства снесли (и это при том, что атака прогнозировалась буквально всеми и была лишь вопросом времени). Вот вам и разница, детишки, между рыком льва и броском мангуста.

    3
    13
  • З
    Злой
    Сарказм
    1-го марта

    Похоже у них даже ПВО нет никакого, развиваться надо, а не в средневековье сидеть.

    2
    6
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    1-го марта

    Будьте точнее в формулировках: есть смысловая разница между "у них даже ПВО нет никакого" и "ВВС противника не заметили присутствия их аналоговнетной ПВО и вынесли ее без потерь со своей стороны". И да, теперь его действительно уже нет.

    0
    0
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Уже назначен Арафи...

    4
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео