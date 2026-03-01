Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, был убит в Тегеране 28 февраля в результате совместной воздушной атаки США и Израиля. Он правил Ираном с 1989 года и под его руководством страна стала такой, какой ее знают сейчас: закрытой, милитаризированной, жестко и жестоко подавляющей недовольство властями. Кто и как может стать преемником Хаменеи?

«Верховный лидер Ирана погиб смертью мученика», — сообщила государственная иранская телекомпания IRIB в воскресенье утром. Так спустя несколько часов после заявлений США и Израиля о гибели аятоллы Али Хаменеи Тегеран официально признал гибель в результате авиаудара своего верховного правителя, который был у власти с 1989 года. В стране объявлен 40-дневный траур, ближайшие семь дней будут нерабочими, пишет BBC Russian.

«С мученической смертью верховного лидера его путь и миссия не будут утрачены и не будут забыты, напротив, они будут продолжены с еще большей энергией и рвением», — заявил телеведущий со слезами на глазах.

Одновременно с Хаменеи Иран лишился и других представителей высшего руководства. В тот же день, 28 февраля, погибли также главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур и советник Хаменеи, секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани.

Ранее о их смерти 28 февраля в результате совместных воздушных атак Израиля и США заявили Армия обороны Израиля и президент США Дональд Трамп, который заявил, что в ходе операции «удалось нейтрализовать руководителей» Ирана.

Спустя несколько часов после официальных сообщений о смерти Хаменеи, Пакпура и Шамхани было объявлено, что временно, до назначения нового верховного лидера страны, руководить Ираном будет совет, в который войдут президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также глава судебной системы страны и представитель совета стражей конституции.

Назначением преемника верховного лидера должна заняться Ассамблея экспертов по вопросам лидерства. Это орган, который состоит из 88 священнослужителей.

Согласно конституции Ирана, выбор преемника необходимо сделать как можно скорее. Сам Али Хаменеи был назначен в тот же день, когда умер его предшественник, лидер Исламской революции 1979 года аятолла Рухолла Хомейни.

Однако быстро собрать всех участников Ассамблеи сейчас, когда Иран продолжает подвергаться атакам США и Израиля, может быть непросто по соображениям безопасности, отмечает корреспондент Персидской службы Би-би-си Бехран Тадждин.

Кто может стать новым верховным лидером Ирана?

Как соощалось, еще до атаки США и Израиля руководство Ирана определило сразу по несколько кандидатов на замену всем ключевым фигурам в иранском руководстве, кто может погибнуть в результате таких ударов.

Официально Хаменеи не назвал своего возможного преемника, поэтому неизвестно, кто займет его место. Телекомпания CNN, опросив экспертов и аналитиков, назвала имена пяти вероятных претендентов.

Первый — Моджтаба Хаменеи, 56 лет, второй сын Али Хаменеи. Считается, что Моджтаба еще при жизни отца обладал значительным влиянием и имел прочные связи с Корпусом стражей Исламской революции и связанной с КСИР добровольческой военизированной организацией «Басидж». Против Моджтабы говорит традиция, отмечает CNN: передача власти от отца к сыну не приветствуется шиитским мусульманскимм духовенством. Дополнительное препятствие: Моджтаба не имеет официальной должности, он также не является высокопоставленным священнослужителем.

Второй возможный кандидат, по мнению опрошенных CNN экспертов, —Алиреза Арафи, 67 лет. Это менее известный, чем Моджтаба Хаменеи, человек, он — уважаемый и авторитетный священнослужитель и доверенное лицо Али Хаменеи, пишет CNN. Сейчас он занимает должность заместителя председателя Ассамблеи экспертов — органа, который будет назначать нового лидера страны, и состоит в Совете стражей, который проверяет кандидатов на выборах и законы, принятые парламентом. Он также возглавляет иранскую систему семинарий. Арафи не имеет большого политического веса, также у него нет тесных связей с силовыми структурами.

Третий кандидат — Мохаммад Мехди Мирбагери, ему около 60 лет. CNN называет его радикальным священнослужителем, он также входят в Ассамблею экспертов, где представляет наиболее консервативное крыло духовенства. По данным активистского издания IranWire, он человек крайне антизападных взглядов и считает конфликт между верующими и неверными неизбежным. Сейчас он возглавляет Академию исламских наук в северном иранском городе Кум, крайне важном для шиитов.

Четвертый кандидат — Хасан Хомейни, ему около 50 лет. Хомейни — внук основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни. Он не занимал государственных должностей и по-видимому, не имеет большого влияния на силовые структуры Ирана или правящую элиту, отмечают опрошенные CNN эксперты. Его считают менее радикальным деятелем по сравнению со многими его сверстниками, чья жизнь пришлась на послереволюционные годы.

Наконец, пятый претендент — Хашем Хосейни Бушери, ему около 70 лет. Это высокопоставленный священнослужитель, тесно связанный с Ассамблеей экспертов, где он занимает должность первого заместителя председателя. Бушери, как говорят, был близок к Хаменеи, но при этом не занимал видное положение в стране и, насколько известно, не имеет тесных связей с КСИР.

Президент США Дональд Трамп в коротком интервью американскому новостному партнеру Би-би-си, телеканалу CBS News, сказал, что на замену Хаменеи есть несколько «хороших кандидатов».

Когда его спросили, есть ли в Иране кто-то, кого он хотел бы видеть во главе страны, Трамп ответил: «Да, я думаю, что есть. Есть несколько хороших кандидатов».

На вопрос журналиста, кто, по его мнению, будет принимать решения после смерти Хаменеи, Трамп ответил: «Я точно знаю, кто, но не могу вам сказать».