Иран объявил о продолжении операции против Израиля 1 901

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран объявил о продолжении операции против Израиля
ФОТО: Global Look Press

КСИР объявил о продолжении операции «Истинное обещание» против Израиля и США.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале очередной волны операции «Истинное обещание-4». Об этом сообщает Press TV.

Целями для удара названы «оккупированные территории» (так Иран называет Израиль), а также американские объекты в регионе. «Мы отомстим за кровь мучеников и защитим безопасность, национальные интересы и территориальную целостность страны», — говорится в заявлении КСИР.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

#Иран #США #терроризм #Израиль #нападение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го марта

    А как же переговоры,которые якобы запросили иранцы у главного педофила США?! Ещё о потерях не говорят .Когда в США появится,сколько убито Американцев во благо фашистского государства Израиль,то это будет конец рыжей болонки Нетаньяху,отдыхающего в Германии и отправившего семью в Майами,когда простые израильтяне получают свои порции ракет. Правда ,есть за что...Многие являются фашистами,потому что ставить радостные смайлики на смерть детей Иран-это за гранью... Как в свое время немцы (вернее немецкие евреи)превратили немецкое общество в зомби,потом украинские евреи сделали так же,ну а уж израильтянам сам Антихрист велел.

    16
    2

