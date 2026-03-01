Baltijas balss logotype
Жертвами маньяка-педофила из Земгале стали более 150 детей - из Латвии и других стран 0 1851

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: dreamstime

Латвийского учителя и IT-специалиста из Земгале осудили в общей сложности за 172 преступления. 37-летний мужчина в большом объёме скачивал видеоматериалы с сексуальной эксплуатацией детей. Со временем он начал создавать такие видео и сам, сообщает Латвийское телевидение.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы и семи лет пробационного надзора после освобождения. Максимально возможное наказание по данной статье составляло 20 лет тюрьмы.

По словам прокурора Рижской Восточной прокуратуры Владислава Андреева, по существу обвиняемый физически никого не насиловал, однако в большом объёме совершал действия, направленные именно на изготовление детской порнографии. Поэтому назначенное наказание является достаточно строгим и соответствующим ситуации.

Один день уже отсидел

Из 15 лет лишения свободы вычтен один день — день, когда его впервые задержали на три часа за скачивание материалов с сексуальной эксплуатацией детей. Это произошло в августе 2024 года.

Тем летом его признали подозреваемым и запретили работать с детьми. После эпизода с задержанием он в школу не вернулся — директор уволила его на основании запрета.

На тот момент полиции было известно, что на его устройствах хранился большой объём видео с сексуальной эксплуатацией детей, однако ещё не было установлено, что часть материалов он создал сам. На этом этапе расследования мужчина не сотрудничал с полицией, отрицал вину и признал лишь факт хранения файлов, но не признал использование детей онлайн.

С момента первого задержания до ареста прошло полгода. Шесть месяцев полиция анализировала изъятые файлы. Лишь на этом этапе удалось установить, что часть видео мужчина снял сам, причём некоторые — при физическом присутствии детей.

Потерпевшей признана лишь каждая восьмая жертва

Всего от действий мужчины пострадали не менее 150 детей, однако официально потерпевшими признаны 19. Все официально признанные потерпевшие — из Латвии. Осуждённый обязан выплатить им компенсацию на сумму более 186 тысяч евро. Остальные жертвы находятся за границей, и их родители, вероятно, до сих пор не знают о произошедшем.

Несмотря на вынесенный приговор, работа продолжается — полиция направляет информацию в соответствующие страны для уведомления пострадавших и их родителей.

Большинство жертв — дети из других стран, поскольку преступления совершались на различных онлайн-платформах. В цифровой среде преступников не ограничивают ни расстояния, ни государственные границы.

#полиция #Латвия #интернет #педофилия #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
