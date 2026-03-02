Вертикальные сериалы, микродрамы, мобильные драмы, дуанджу, короткометражные дорамы – всё это названия одного явления, которое к 2025 году стало доминирующим форматом видео для мобильных устройств.

Когда мы говорим о вертикальном контенте, многие ошибочно полагают, что это чисто китайское изобретение. Однако корни явления уходят в историю мирового кинематографа, в том числе и российского. Ещё Сергей Эйзенштейн рассматривал разделение горизонтального экрана на вертикальные слоты как самостоятельный художественный приём. В 80–90-е годы прошлого века благодаря музыкальным клипам «сплит-скрин» стал повсеместным, а Квентин Тарантино и его почитатели превратили этот комиксный формат в модный тренд.

нтересно, что первыми о формате микрокино заявили австралийцы. В 2014 году в Мельбурне прошёл Very Short Film Festival, где была представлена линейка сверхкороткого видео – ещё до появления TikTok, шортсов и рилсов. Пандемия временно затормозила рост популярности вертикальных роликов, но после её окончания все крупные интернет-площадки зафиксировали настоящий бум короткого контента, поставив под угрозу способность Homo sapiens концентрироваться на чём-либо, длящемся дольше двух-пяти минут.

Сейчас уже можно говорить о сложившихся стандартах микродрам. Это эпизоды для просмотра на мобильных устройствах, которые обычно длятся до четырёх минут, а полный сезон может насчитывать от 20 до 100 серий. Первые 5-6 серий обычно смотрят бесплатно, но затем за подписку приходится платить. «Мыльные оперы для поколения Z» строятся на гипертрофированных эмоциональных конфликтах, простых, почти клишированных сюжетах и обязательном клиффхэнгере (сюжетном крючке) в конце каждой серии.

География популярности микродрам обширна, и вкусы зрителей сильно разнятся. Названия вроде «Вышла за садовника – оказался принцем» исчерпывающе говорят и о сюжетах, и об их зрителях. В США и Европе популярна романтика, фэнтези и мистика, напоминающие своими афишами «Сумерки» и прочие «Дневники вампира». Индийская аудитория предпочитает мифологию и религиозные сюжеты о битвах богов и запретных страстях. В Турции в фаворитах такие названия: «Шантаж под маской секса» и «Я помню ваше предательство». Однако к 2026 году безоговорочным лидером по производству микрофильмов стал Китай. Хит 2023 года «Побег из Британского музея» (о китайском нефритовом чайнике, который принял облик девушки и сбежал из музея на родину) набрал более 350 миллионов просмотров и впечатлил даже государственные структуры – компания China Film Administration приняла решение снять по его мотивам полнометражный фильм.

По прогнозам китайского телеканала CGTN, к 2027 году объём мирового рынка микросериалов достигнет 13 млрд долларов. Для сравнения: в прошлом году только в КНР он составил 6,9 млрд долларов, вплотную приблизившись к сборам традиционного кинопроката. Чтобы стимулировать производство и избежать однообразия, в Шанхае открылся Международный центр коротких видео. Там, например, построили целый древний квартал для съёмок исторических драм. Съёмочный процесс занимает не более полутора недель, а при низких затратах прибыль может исчисляться десятками миллионов долларов всего за несколько дней проката.

О том, как устроена индустрия изнутри, на форуме CSTB рассказал исполнительный директор альянса Jingyao Kunde Чжан Цзинчэн. По его словам, было бы ошибкой считать вертикальные микродрамы просто новым форматом видео для телефона. Это гораздо более сложная модель, вплетённая в экосистему, которая объединяет бизнес, культуру, туризм и экономику. Все эти сферы взаимосвязаны, и данная модель развивается в геометрической прогрессии.

Он привел наглядный пример интеграции микродрам и туристической сферы. После выхода вертикального сериала «Боевой кулак Ян Сяньсянь», действие которого разворачивается на горе Аньшань в провинции Аньхой, количество интернет-запросов об этой достопримечательности выросло на 470 %.

Другая успешная модель – симбиоз микродрам и видеоигр. Как объяснил Чжан Цзинчэн, здесь работает эффект синергии: игры «прогревают» аудиторию для сериалов, а те, в свою очередь, стимулируют интерес к играм. Ежемесячная монетизация при такой связке может достигать 50 млн юаней (около 7,2 млн долларов). Кроме того, существуют коллаборации микродрам с бизнесом, брендами и e-commerce платформами. Такие гиганты, как JD.com и KFC, уже используют этот инструмент. Подобные интеграции приносят компаниям от 100 до 300 миллионов новых пользователей, готовых совершать покупки.

Он также раскрыл цифры производства. Если на заре индустрии микродраму можно было снять за 50 тыс. юаней (около 7 тыс. долларов), то сейчас бюджет до 3 млн юаней (около 433 тыс. долларов) считается поверхностным и не котируется на рынке. Качественный продукт, способный заинтересовать зрителя, требует вложений свыше 3 млн юаней. Общий объём финансирования отрасли в Китае за прошлый год превысил 100 млрд юаней (около 14,4 млрд долларов), что позволило снять 30 тысяч сериалов.