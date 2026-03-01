Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно о планах еще трех стран ударить по Ирану 1 3290

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о планах еще трех стран ударить по Ирану
ФОТО: Global Look Press

Fox News: Еще три страны планируют нанести удары по Ирану в координации с США.

Конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, поскольку три ключевых государства Персидского залива начали готовиться к боевым действиям в координации с Центральным командованием США. Об этом заявил генерал в отставке Джек Кин в беседе с журналистами Fox News.

«Это координируется с адмиралом Купером и Центральным командованием. Это будут скоординированные, специально отобранные цели, и они внесут свой вклад в наступательный характер происходящего», — заявил Кин.

Какие это конкретно страны, сейчас неизвестно. По словам Кина, некоторые государства Персидского залива, ранее публично осуждавшие подобные удары, теперь меняют свою позицию. Эти страны разочарованы действиями иранцев, поэтому «адекватно защищают себя с помощью технологий, предоставленных США», заявил отставной генерал.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны страны на фоне атаки беспилотников, совершенной на военную базу в Абу-Даби. Между тем, французский авианосец «Шарль де Голль» поменял свой курс и направился в Восточное Средиземноморье.

Читайте нас также:
#Иран #США #Франция #технологии #новости #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
1
5
0
19

Оставить комментарий

(1)
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    интересно , готовы ли они быть марионетками? такой момент освободиться бывает раз в сотни лет

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Тайный агент"
Культура &
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Кадр из фильма "Тайный агент"
Культура &
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео