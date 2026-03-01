Baltijas balss logotype
Рынку смартфонов предсказали обрушение 0 1030

Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
IDC: рынок смартфонов рухнет в 2026 году на 13 % из-за кризиса памяти.

В 2026 году мировой рынок смартфонов ощутит самое сильное падение в истории. Об этом говорится в отчете International Data Corporation (IDC).

Аналитики предсказали, что в 2026-м объемы поставок смартфонов в мире сократятся на 12,9 процента в годовом исчислении и составят 1,1 миллиарда единиц. «Мы наблюдаем не временное сокращение, а цунамиобразный шок, зародившийся в цепочке поставок памяти, с волновым эффектом, распространяющимся по всей индустрии потребительской электроники», — описал ситуацию представитель Франсиско Херонимо.

Специалисты IDC подчеркнули, что рынок будет падать из-за кризиса оперативной памяти, вызванного высокими ценами на компоненты. По словам старшего директора по исследованиям Набила Попала, кризис памяти вызовет не просто временный спад; он ознаменует собой структурную перестройку всего рынка.

Больше всего пострадают производители недорогих смартфонов. Рост себестоимости компонентов неизбежно приведет к резкому росту цен гаджетов. У производителей премиальных устройств ситуация будет намного лучше.

Читайте нас также:
#рынок #прогноз #технологии #смартфоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
