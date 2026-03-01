Baltijas balss logotype
Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств 0 566

Lifenews
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств
ФОТО: Unsplash

Сомнолог Новиков посоветовал людям с бессонницей избегать дневного сна.

Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, как можно улучшить сон без лекарств. В первую очередь врач посоветовала избегать дневного сна, так как из-за него труднее уснуть ночью. Чтобы лучше спать, важно также создавать комфортные условия для ночного отдыха: вечером нужно проветрить спальню, обеспечить темноту и тишину в комнате. Важно также ограничить использование электронных устройств перед сном, так как свет их экранов нарушает выработку гормона мелатонина.

Специалист добавил, что лучше спать помогает коррекция образа жизни. По его словам, для этого нужно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день, даже в выходные, правильно питаться, практиковать йогу, дыхательные упражнения или медитацию и регулярно заниматься спортом. Однако интенсивные тренировки, по мнению специалиста, лучше проводить утром или днем, а не перед сном.

В заключение Новиков рекомендовал в вечернее время заменить чай и кофе на травяные настои. «Ромашковый чай, настой валерианы, мелиссы и мяты являются популярными средствами народной медицины, способствующими расслаблению нервной системы и облегчению процесса засыпания. Эти растения обладают мягким седативным эффектом, что помогает быстрее уснуть и обеспечить глубокий сон», — отметил сомнолог.

#медицина #спорт #сон #йога #бессонница #здоровье
