Как высадить огурцы и помидоры раньше рекомендованных сроков? 0 942

Дом и сад
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как высадить огурцы и помидоры раньше рекомендованных сроков?

Тем, кто решит рискнуть и высадить огурцы или томаты раньше рекомендованных сроков, необходимо предусмотреть соответствующую защиту растений, иначе избежать ошибок будет сложно.

 

Если на участке имеются пленочные конструкции и укрытия, рассаду тыквенных и пасленовых культур можно высаживать на 1-2 недели (но не более!) раньше стандартных сроков. Однако важно следить за тем, чтобы ветер не повредил пленку. Биотопливо, заложенное в грядку, в сочетании с пленкой или нетканым материалом, эффективно защищает от заморозков, хотя и на короткое время. Кроме того, под укрывным материалом, таким как лутрасил*, могут скрываться слизни, которые повреждают молодые растения. Особенно подвержены этому сладкий перец, капуста и фасоль.

Дачникам, которые посещают свои участки только по выходным, не стоит слишком увлекаться ранней посадкой теплолюбивых культур, поскольку для таких посадок опасны не только заморозки и низкие температуры, но и перегрев, а также резкие колебания температур между днем и ночью.

Например, повышение температуры почвы на 1–2 градуса приводит к увеличению температуры в приземном слое и увеличению сумм температур за вегетацию на 100–200 градусов, что эквивалентно «перемещению» культуры на 100–200 км к югу. Для повышения устойчивости теплолюбивых растений к низким температурам рекомендуется закалка в молодом возрасте (семена, рассада) с использованием переменных температур.

*Лутрасил – долговечный укрывной материал, который широко используется дачниками.

