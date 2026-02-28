Baltijas balss logotype
Правда ли, что Нидерланды не являются родиной тюльпанов? 0 34

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правда ли, что Нидерланды не являются родиной тюльпанов?

Удивилась, что, оказывается, Нидерланды не являются родиной тюльпанов. Это правда?

Да.

«Родина тюльпанов – горные и степные районы Центральной Азии (в частности, территория современного Казахстана, горная система Тянь-Шань), - рассказал ботаник Владимир ЛЕБЕДЬКО. - Позже тюльпаны начали культивировать в Османской империи (Турция), откуда в XVI в. они попали в Европу, в том числе в Нидерланды. И сейчас эта страна - самый крупный поставщик семян и луковиц тюльпанов.

Ещё в Нидерландах есть тюльпановые поля, которые прославились своим масштабом и красотой на весь мир».

#история #Нидерланды #культура
Видео