Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о тревожной ночи в Дубае. Утром, по ее словам, все было спокойно.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк, поделилась переживаниями о ночи в Дубае на фоне ракетных ударов Ирана. Она находится там с маленьким сыном.​Ночная тревога

Около часа ночи в городе сработали сирены оповещения. Анна отметила отсутствие бомбоубежищ: многие ночевали на парковках, но её семья осталась дома. Она также показала фото взрыва неподалёку от дома.

Утром в 6:30-7:00 Анна проснулась с сыном по обычному графику. Ударов больше не слышно, такси и доставка работают, информацию черпают из Telegram-каналов. Семья старается сохранять спокойствие.

28 февраля аэропорты Дубая закрылись из-за обмена ракетными ударами между США, Израилем и Ираном.