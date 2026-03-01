Baltijas balss logotype
Овечкин оформил дубль 0 386

Спорт
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овечкин оформил дубль

«Монреаль» победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд (дубль), Майкл Мэтисон, Кирби Дак, Ник Сузуки и Джейк Эванс, у гостей дважды забил российский форвард Александр Овечкин. В сезоне-2025/26 40-летний россиянин в 62 матчах набрал 50 (24+26) очков.

У «Вашингтона» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции (69 очков после 62 матчей). «Монреаль» (75 очков после 59 встреч) располагается на четвертом месте.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
