Исследователи выясняют причины исчезновения насекомых с озера Лох-Ней

В мире животных
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследователи выясняют причины исчезновения насекомых с озера Лох-Ней

Что стало причиной исчезновения мух с озера Лох-Ней? Этот факт указывает на нарастающие экологические проблемы. Ранее местные жители отмечали, что на водоеме наблюдается избыток мошек, которые иногда образуют огромные скопления, создавая видимость дыма от пожара.

 

Озеро Лох-Ней является крупнейшим пресным водоемом в Великобритании, обеспечивая более сорока процентов питьевой воды для жителей Северной Ирландии. В этом водоеме обитают различные эндемичные виды, и здесь активно развивается рыболовство. Из-за исчезновения мух могут пострадать популяции лягушек и рыб, а в будущем в озере могут появиться инвазивные виды, такие как мидии-зебры.

Экологическая ситуация негативно сказывается на рыболовной отрасли. В настоящее время озеро находится в частной собственности, и за ним не осуществляется должный уход. Текущий владелец намерен продать его, что вызвало недовольство среди активистов. Они утверждают, что необходим правильный уход за водоемом, что, в свою очередь, привлечет инвесторов и туристов.

Необходимо принимать срочные меры, пока не пострадало все биоразнообразие озера. Водную поверхность покрывают сине-зеленые водоросли, которые токсичны и приводят к дефициту кислорода, угнетая жизнь местных обитателей. Эти водоросли образуют слишком толстый слой, что препятствует проникновению кислорода и света в воду.

Оставить комментарий

