Для достижения этой цели в настоящее время работают несколько команд ученых по всему миру.

Мир, в котором люди смогут вести беседы с кошками, собаками и другими животными, становится реальностью — утверждают разработчики обучаемых моделей искусственного интеллекта для взаимодействия с животными. В рамках различных проектов по всему миру были собраны обширные базы данных, содержащие звуки, движения и мимику множества видов — от домашних животных до летучих мышей и китов. На основе этих данных ИИ разрабатывает «переводчик», который сможет переводить их язык на наш и обратно. По словам экспертов, мы находимся на пороге значительного прорыва, и «диснеевская мечта» о возможности общения с нашими меньшими братьями может осуществиться в ближайшие 12–36 месяцев.

ИИ разберется

Команды, работающие над проектами, цель которых — расшифровка «речи» животных, применяют так называемую цифровую биоакустику. Они устанавливают портативные датчики для записи звуков, движений и поведения — всего того, что мы либо не осознаем, либо не можем уловить. Собранная информация попадает в базы данных, которые затем используются для обучения искусственного интеллекта. Компьютер сопоставляет данные, чтобы расшифровать эти миниатюрные сообщения и перевести их на более понятный для нас язык.

Эксперты проекта Earth Species таким образом создают карты вокализаций животных, включая кошек, собак, птиц и китов. Кроме того, они пытаются разработать новые вокализации для нашего ответа. По мнению ученых, это займет около года.

«Мы могли бы создать синтетического кита или ворону, которые говорят на языке реального кита или вороны так, что животные не смогут понять, что общаются не с представителем своего вида», — отмечает Эйза Раскин, разработчик и соучредитель Earth Species Project.

«Интрига заключается в том, что мы можем начать разговор, прежде чем поймем, о чем говорим. Мы полагаем, что в ближайшие 12–36 месяцев сможем сделать это для общения с животными», — такие сроки ученый обозначил в апреле 2023 года.

Исследователи из Линкольнского университета (Великобритания) сосредоточились на классификации и понимании мимики животных. Их модель машинного обучения может, наконец, помочь человечеству разгадать тайну — о чем думают кошки. ИИ обучается определять такие движения и особенности, присущие кошкам, как движение ушей, усов, хвоста, прищур глаз или шевеление носом.

Сопоставляя их с действиями животных, компьютер распознает и запоминает, что означает каждая комбинация. Со временем это поможет нам понимать сотни выражений их мордочек и движений, которые кошки используют для общения.

Киты, собаки, летучие мыши

Биолог и специалист по поведению животных Кон (Константин) Слободчиков, профессор Университета Северной Аризоны, основал Институт языка животных, где аналогичным образом изучают мимику и лай собак. Он разрабатывает модель искусственного интеллекта для будущего перевода с собачьего на человеческий и обратно.

Слободчиков, который около сорока лет изучал луговых собачек и доказал наличие у них сложных коммуникативных способностей, затем использовал результаты своих исследований для изучения поведения домашних собак и помощи владельцам в решении возникающих проблем. По словам ученого, когда мы понимаем животных, мы можем узнать множество удивительных фактов, например, что «у собак есть свои мысли, надежды и, возможно, мечты».

Модели ИИ также способны различать и классифицировать способы общения животных, которые человек не может воспринимать. Например, звуки летучих мышей, недоступные для нашего слуха, или щелчки гигантских китов.

Команда ученых из Тель-Авивского университета представила программу для распознавания и анализа около 15 тысяч криков летучих мышей. Алгоритм машинного обучения сопоставлял эти звуки с видеозаписями, чтобы понять, о чем они говорят. Так исследователи узнали, что рукокрылые имеют гораздо более сложный язык, чем мы могли представить: они «спорят» из-за еды, у них есть имена, а детеныши повторяют то, что говорят их матери, чтобы учиться.