Как выбрать подходящую собаку

В мире животных
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать подходящую собаку

Перед тем как завести собаку, необходимо тщательно определиться с породой. Возможно, вы мечтали о колли с детства, но будет ли комфортно этому животному в вашей квартире-студии? Или вы всегда хотели джек-рассел-терьера, но готовы ли вы проводить много времени на прогулках с этим активным питомцем? О том, как правильно выбрать породу собаки и на что обратить внимание перед покупкой, рассказывает ветеринар Алексей Князьков.

 

Первое, что следует учитывать при выборе подходящей породы собаки, – это ее потребности. Важно понять, будет ли вашему питомцу достаточно пространства в квартире и готовы ли вы к ежедневным прогулкам. «Гулять нужно с собаками любых размеров, даже с декоративными», – напомнил Алексей Князьков.

Если ваша квартира небольшая и у вас нет времени на длительные прогулки утром и вечером, то лучше выбрать маленькую породу, такую как чихуахуа или французский бульдог. «Если же у вас просторный дом с большим двором, где собака сможет активно проводить время, то в таких условиях прекрасно подойдет овчарка или московская сторожевая», – добавил он.

Если вам нужен компаньон для спорта и длительных прогулок, стоит рассмотреть активных джек-рассел-терьеров или бельгийских овчарок.

Кроме того, эксперт советует учитывать, что некоторые породы требуют больше времени на уход: стрижку, купание и вычесывание. Если у будущего владельца нет времени на эти процедуры, лучше отказаться от таких пород.

«Если у домочадцев есть аллергия на шерсть, стоит выбирать породы с короткой шерстью: боксер, родезийский или тайский риджбек. Почти не линяют собаки с мягкой шерстью, например, йоркширские терьеры», – добавил ветеринар.

Если в семье есть дети, следует выбирать дружелюбные породы с умеренной физической активностью. Отличным выбором станут лабрадоры или золотистые ретриверы. «Эти собаки хорошо ладят с детьми и прекрасно вписываются в семью», – отметил эксперт. Он также добавил, что для семей с детьми подойдут бульдоги, бигли или бедлингтон-терьеры, известные своей терпимостью и лояльностью.

Еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание при выборе собаки, – это родословная. «Обратите внимание на наследственные заболевания и рекомендации заводчика по уходу, питанию и содержанию», – добавил ветеринар.

