Владельцы кошек хорошо знакомы с тем, как их четвероногие друзья просят угощение, когда чувствуют вкусную еду. Однако стоит помнить, что некоторые продукты со стола могут быть опасны для здоровья питомцев. Ветеринар Алексей Рябов объясняет, какие продукты следует исключить из рациона кошек.

Молоко и молочные продукты

Милое зрелище — котята, лакомящиеся молоком или сливками из блюдца. Однако на практике кошки не способны переваривать лактозу, что делает коровье молоко и его производные потенциально опасными. Это может вызвать расстройства желудка, диарею и рвоту.

Котята действительно получают материнское молоко, поскольку их кишечник вырабатывает лактазу — фермент, расщепляющий лактозу. Но с возрастом уровень этого фермента снижается, как объясняет ветеринар, и кошки теряют способность усваивать молочные продукты.

Алкоголь

Этанол представляет собой серьезную угрозу для кошек. Он может вызвать проблемы с дыханием, рвоту, расстройства стула и дезориентацию.

Алкоголь негативно воздействует даже на печень и мозг взрослого человека, а для кошки достаточно всего лишь нескольких капель, подчеркивает врач. Животное весом 5 кг может впасть в кому от 2 чайных ложек крепкого алкоголя, а одна ложка может стать причиной летального исхода.

Цитрусовые

К счастью, многие кошки не переносят запах цитрусовых. Если ваш питомец не из их числа, не позволяйте ему играть с лимонами и апельсинами. Эти фрукты содержат эфирные масла и соединения псоралены, особенно в кожуре. Даже небольшое количество цитрусовых может привести к расстройству стула, а большая порция — к сильной рвоте. Кожура может даже вызвать закупорку желудочно-кишечного тракта.

Лук и чеснок

Запрет касается лука и чеснока в любых формах — сыром, приготовленном или в виде порошка. Эти овощи повреждают эритроциты у кошек и могут привести к анемии.

Кроме того, они вызывают рвоту, боли в животе и диарею, говорит ветеринар. Всего 5 г на килограмм массы тела может стать смертельной дозой для животного. Поэтому лук и чеснок следует хранить в недоступных для кошек местах — например, в закрытом ящике или на высоких полках. Если хотите угостить питомца клетчаткой, предложите ему кусочек огурца, моркови или кабачка.

Шоколад

Хотя шоколад является лакомством для человека, для кошек он представляет собой яд, так как содержит два токсичных вещества: теобромин и кофеин. Эти компоненты присутствуют в любом шоколаде, но их концентрация особенно высока в какао и темном шоколаде. Даже один кусочек может вызвать у кошки повышение температуры, сбой сердечного ритма, рвоту, жажду и судороги.

Жировые обрезки и кости

Если вы обрезаете жир с мяса или костей, не стоит давать их питомцу — лучше просто выбросить. Любой жир может вызвать у кошек расстройства кишечника, а кости представляют риск удушья или внутренних травм.

Тунец

Хотя тунец является питательным продуктом, его нельзя давать слишком часто. Как и другая крупная рыба, тунец со временем накапливает органическую ртуть. При отравлении у кошек могут наблюдаться неустойчивая походка, потеря координации, непроизвольные движения и угнетение центральной нервной системы.

Тем не менее, изредка баловать кошку тунцом можно, при условии, что он составляет не более 10% суточного рациона. Лучше использовать консервы или вареную рыбу, так как сырой тунец может быть заражен кишечной палочкой.