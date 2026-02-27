Кошки инстинктивно поворачиваются в воздухе, чтобы приземлиться на лапы. В одном из зарегистрированных случаев кошка выжила после падения с 32-го этажа небоскреба в Нью-Йорке. Тем не менее, падение с большой высоты не всегда проходит для этих пушистых созданий без последствий.

В исследовании, опубликованном в Journal Of The American Veterinary Medical Association, ученые проанализировали 132 кошки, которые выжили после падения с пятого этажа и выше. Результаты показали, что треть из них не смогла бы выжить без экстренной медицинской помощи.

Исследователи отметили, что количество травм, полученных в результате падения, уменьшается с увеличением высоты. Начиная с седьмого этажа и выше, домашние кошки получают менее серьезные повреждения. У ученых есть две гипотезы, объясняющие этот феномен.

Первая гипотеза заключается в том, что кошки достигают предельной скорости после падения с высоты седьмого этажа (21 метр) и перестают ускоряться. Максимальная скорость падения кошки составляет 90-95 километров в час, тогда как у человека она достигает примерно 195 километров в час. Во время ускорения кошка напрягает мышцы и выгибает спину, как будто ощущает опасность. Эта поза повышает риск получения травм. Однако, достигнув предельной скорости, животные расслабляются, увеличивая площадь соприкосновения с поверхностью при приземлении, что, соответственно, снижает вероятность травм.

Вторая гипотеза предполагает, что кошки, выпавшие с седьмого этажа и выше, чаще погибают, что приводит к их отсутствию в ветеринарных клиниках и затрудняет составление точной статистики. Тем не менее, это не отменяет того факта, что среднее количество травм, полученных питомцами при падении с высоты от седьмого до тридцать второго этажа, меньше, чем при падении с высоты ниже седьмого этажа.