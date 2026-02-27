Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Удивительно: с какой максимальной высоты кошка может упасть и остаться целой 0 490

В мире животных
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удивительно: с какой максимальной высоты кошка может упасть и остаться целой

Кошки инстинктивно поворачиваются в воздухе, чтобы приземлиться на лапы. В одном из зарегистрированных случаев кошка выжила после падения с 32-го этажа небоскреба в Нью-Йорке. Тем не менее, падение с большой высоты не всегда проходит для этих пушистых созданий без последствий.

 

В исследовании, опубликованном в Journal Of The American Veterinary Medical Association, ученые проанализировали 132 кошки, которые выжили после падения с пятого этажа и выше. Результаты показали, что треть из них не смогла бы выжить без экстренной медицинской помощи.

Исследователи отметили, что количество травм, полученных в результате падения, уменьшается с увеличением высоты. Начиная с седьмого этажа и выше, домашние кошки получают менее серьезные повреждения. У ученых есть две гипотезы, объясняющие этот феномен.

Первая гипотеза заключается в том, что кошки достигают предельной скорости после падения с высоты седьмого этажа (21 метр) и перестают ускоряться. Максимальная скорость падения кошки составляет 90-95 километров в час, тогда как у человека она достигает примерно 195 километров в час. Во время ускорения кошка напрягает мышцы и выгибает спину, как будто ощущает опасность. Эта поза повышает риск получения травм. Однако, достигнув предельной скорости, животные расслабляются, увеличивая площадь соприкосновения с поверхностью при приземлении, что, соответственно, снижает вероятность травм.

Вторая гипотеза предполагает, что кошки, выпавшие с седьмого этажа и выше, чаще погибают, что приводит к их отсутствию в ветеринарных клиниках и затрудняет составление точной статистики. Тем не менее, это не отменяет того факта, что среднее количество травм, полученных питомцами при падении с высоты от седьмого до тридцать второго этажа, меньше, чем при падении с высоты ниже седьмого этажа.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли животные распознать человеческий страх? Исследование с лошадьми
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку
Изображение к статье: У медоносных пчёл есть собственный танцпол
Изображение к статье: Почему не все приматы эволюционировали в людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео