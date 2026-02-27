Baltijas balss logotype
Ветеринары объяснили, почему у собак появляется перхоть 0 53

В мире животных
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринары объяснили, почему у собак появляется перхоть

Проблемы с кожей и шерстью могут возникать не только у уличных собак, но и у домашних любимцев. Одной из таких проблем является перхоть.

 

Нарушение питания

Если рацион собаки не сбалансирован и организму не хватает необходимых витаминов и питательных веществ, это может негативно сказаться на состоянии шерсти. Она становится тусклой, а верхний слой кожи начинает отмирать.

Аллергические реакции

Аллергия может возникать в ответ на пищевые белки, средства бытовой химии или шампуни. Обычно она сопровождается зудом, и собака начинает постоянно чесаться.

Сухой воздух

Эта проблема чаще всего проявляется зимой, когда отопительные приборы сушат воздух в помещениях. Из-за недостатка влаги кожа питомца может шелушиться, и перхоть легко осыпается с шерсти.

Сезонная линька

Во время линьки у собаки может происходить отслаивание клеток эпидермиса. Обычно эта проблема решается сама собой, как только линька заканчивается.

Стресс или заболевания

Часто после сильного стресса животные начинают чесаться, что приводит к повреждению кожи и образованию перхоти. Также причиной могут быть кожные болезни, вызванные грибками или подкожными клещами. Патогенные микроорганизмы поражают эпителий, и он начинает отслаиваться. В некоторых случаях вместе с перхотью у собаки может выпадать шерсть, она становится беспокойной и отказывается от еды. В таких ситуациях ветеринары рекомендуют обратиться за помощью к специалисту.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео