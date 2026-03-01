В Центральном командовании США заявили о гибели своих военных во время операции против Ирана.

"Трое военнослужащих погибли в бою, пятеро получили серьезные ранения. Несколько других военных получили незначительные осколочные ранения и сотрясения мозга - и сейчас проходят реабилитацию. Крупномасштабные боевые действия и наши усилия по реагированию продолжаются", – сообщило американское Центральное командование (CENTCOM). Данные приведены на 9:30 утра по восточному времени (EST) — это 16:30 по латвийскому времени.

Что касается иранских потерь, то вчера Иранское общества Красного Полумесяца сообщало о гибели 201 человека, еще 747 получили ранения. Один из ударов пришелся по начальной школе для девочек в городе Минаб; число жертв в результате этого инцидента возросло до 148 человек.

В Израиле в результате ответных ракетных ударов Ирана погибли как минимум 9 человек, более 120 ранены.