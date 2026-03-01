Baltijas balss logotype
Левандовски получил перелом глазницы и пропустит матч с «Атлетико»

Дата публикации: 01.03.2026
Изображение к статье: Левандовски получил перелом глазницы и пропустит матч с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Польскому футболисту диагностировали закрытый перелом левой глазницы. Это произошло после травмы головы в матче с «Вильярреалом» (4:1).

Сообщается, что Роберт Левандовски пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против мадридского «Атлетико». Матч пройдёт во вторник, 3 марта, и начнётся в 22:00 по латвийскому времени. Первый матч завершился поражением каталонцев со счётом 0:4.

В этом сезоне Роберт Левандовски вышел на поле в 32 матчах «Барселоны» во всех турнирах. Он записал на свой счёт 14 голов и три асссиста.

#футбол #спорт #травма
