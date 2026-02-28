Baltijas balss logotype
Ржание лошади: уникальный и сложный вокальный трюк

В мире животных
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ржание лошади: уникальный и сложный вокальный трюк

Лошадиное ржание оказалось уникальным вокальным феноменом: животное издаёт два звука одновременно — низкий «голос» (вибрация голосовых связок, как у людей) и высокий свист (турбулентный поток воздуха в гортани, как у грызунов).

Это явление, называемое бифонией, долго ставило учёных в тупик, поскольку крупные млекопитающие обычно не способны к свисту. Решающим стал эксперимент с гелием: когда обычный воздух заменяли этим газом, высокочастотная составляющая смещалась вверх (как и должно происходить при работе свистка), а низкая оставалась неизменной, что характерно для вибрации связок.

Анатомические данные подтвердили: в одной гортани одновременно задействованы два различных механизма звукообразования. Предполагается, что столь сложная вокализация позволяет лошадям передавать несколько эмоциональных сигналов в одном звуке.

Интересно, что у ослов и зебр эта высокая нота отсутствует — следовательно, лошади приобрели её уже после разделения видов. Когда лошадь ржёт, она фактически одновременно «поёт» и «свистит», используя гортань как два инструмента сразу.

#эмоции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
