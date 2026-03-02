Сумчатые животные, такие как кенгуру и коалы, не возникли в Австралии. По словам биолога Робина Бека, их предки существовали по меньшей мере уже 70 млн лет до прибытия на земли континента. Древнейшие сумчатые жили в Северной Америке, где они эволюционировали в меловом периоде, разделившись с плацентарными не менее 125 млн лет назад.

Эти животные процветали на суперконтиненте Лавразия и мигрировали в нынешнюю Южную Америку примерно 66 млн лет назад, когда вымерли динозавры. Там разнообразие сумчатых росло, они занимали ниши, прежде характерные для плацентарных. Хотя многие виды вымерли, Южная Америка до сих пор является домом для более чем 100 видов опоссумов.

Примерно 40–35 млн лет назад мигрировать из Южной Америки в Австралию сумчатым позволил перешеек в Антарктиде. Ископаемые находки на острове Сеймур подтверждают это перемещение.