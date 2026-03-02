Baltijas balss logotype
Иран атаковал крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран атаковал крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии

Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Одной из целей атаки стал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в городе Рас-Таннура. Этот завод является одним из крупнейших в мире центров экспорта нефти. Об этом сообщают местные СМИ.

Над территорией завода поднимается огромный столб дыма.

Сообщается, что удары были нанесены беспилотниками Shahed-136. По данным СМИ, работа НПЗ приостановлена.

Корреспондент Semafor в соцсети X со ссылкой на источники сообщил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе взят под контроль.

Данных о масштабах повреждений и жертвах пока нет. Саудовские власти пока официально атаку на завод не подтверждали.

#Иран #Саудовская Аравия #нападение #беспилотники #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
