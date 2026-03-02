Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Одной из целей атаки стал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в городе Рас-Таннура. Этот завод является одним из крупнейших в мире центров экспорта нефти. Об этом сообщают местные СМИ.
Над территорией завода поднимается огромный столб дыма.
Сообщается, что удары были нанесены беспилотниками Shahed-136. По данным СМИ, работа НПЗ приостановлена.
Корреспондент Semafor в соцсети X со ссылкой на источники сообщил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе взят под контроль.
Данных о масштабах повреждений и жертвах пока нет. Саудовские власти пока официально атаку на завод не подтверждали.
An Iranian drone struck Saudi Aramco’s oil facility in Ras Tanura, Saudi Arabia, causing a fire.— 🇺🇸 Angel Martinez 🇵🇷 (@AngelMartmma24) March 2, 2026
I don’t know how the Saudis can take that and not respond. pic.twitter.com/ylbZVmEuKS
