Фон дер Ляйен выступила с требованиями к Ирану 7 2874

Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен выступила с требованиями к Ирану
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен потребовала переходный период для Ирана, окончательную остановку как ядерной, так и баллистической программ.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем. Ее слова передает Reuters.

«Это означает заслуживающий доверия переходный период для Ирана, окончательную остановку как ядерной, так и баллистической программ и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе», — добавила она.

При этом фон дер Ляйен указала на необходимость деэскалации конфликта и недопущения расширения войны.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

#Иран #США #война #кризис #дипломатия #политика
Оставить комментарий

(7)
  • А
    Андрей
    2-го марта

    У неё и к Ирану требования? На вакцинах мало заработала? Увезите её кто-нибудь уже в психдиспансер!

    38
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го марта

    А, что Иран уже капитулировал? И при чëм тут еврорейх, если кто и будет что-то требовать, так это США, если Иран сдуется, а вы будете на возможных переговорах подслушивать у двери,сидя на ж...пе ровно, как и с переговорами по Укрии.

    35
    0
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Эстафета требований ))

    18
    0
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Так Иран же вел переговоры с США и только вмешательство Израиля помешало что то порешать,хотя с какой стати Иран должен разоружиться?! Ядерки у него нет. Может Бляйден имела ввиду Израиль,который и ядерку имеет,и вооружения до хрена от США,так ещё и 18 млрд .долларов в год,отобранных у американцев. Надеюсь,что Иран четко понимает,что верить западным эпштейновцам нельзя ни на йоту. Вову Путина спросите,сколько раз бывшего троечника чекиста обманывали,если он,конечно,обманываться рад ..

    21
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Вот послал же Бог дуру, и ни одну!

    38
    1
  • A
    Aleks
    2-го марта

    В США набирает популярность ролик ветерана морской пехоты,который гововорит,что выбирая между Ираном и Израилем,он выбирает Иран и за ,чтобы Иран стёр Израиль с лица земли и война сразу закончится. А вы,люди с двойным гражданством,убирайтесь из США,ведь это не ваша страна.Вы ж ,,богоизбранные,,поэтому езжайте в Израиль и пусть с вами будет бог.😀😎 К руководству ЕС,похоже ,это тоже относится.Валите нахрен в Израиль-с вами бог! Да и из Латвии туда же...

    28
    1
  • YY
    Yu Yu
    Aleks
    2-го марта

    Трамп , как не старался одевать новые кепари с ЮэсЭйем- но американцам войнушка не зашла..

    19
    0
Читать все комментарии

Видео