Фон дер Ляйен потребовала переходный период для Ирана, окончательную остановку как ядерной, так и баллистической программ.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем. Ее слова передает Reuters.

«Это означает заслуживающий доверия переходный период для Ирана, окончательную остановку как ядерной, так и баллистической программ и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе», — добавила она.

При этом фон дер Ляйен указала на необходимость деэскалации конфликта и недопущения расширения войны.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.