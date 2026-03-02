Baltijas balss logotype
С такими союзникам и врагов не надо: стало известно кто сбил три истребителя США. Подсказка – это не Иран

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV

Три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции «Epic Fury», были по ошибке сбиты над Кувейтом, сообщает Центральное командование США в Х.

«В 23:03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции «Epic Fury», потерпели крушение над Кувейтом из-за предполагаемого инцидента с «дружественным огнем», — говорится в сообщении.

По неофициальным данным удар по американцам нанесли бойцы ПВО Кувейта, решившие, что у них в прицеле иранские самолеты.

Ведомство подчеркнуло, что пилоты живы – все шесть членов экипажа катапультировались и были спасены.

Человеческие потери

США продолжают заявлять о своих потерях в войне против Ирана. Центральное командование утверждает, что на сегодняшнее утро есть четверо погибших солдат. К трём погибшим вчера добавился один, умерший от ран в больнице.

В Тегеране при этом заявляют о более чем 500 погибших и раненых американцах после удара по их базе в Бахрейне.

Что касается иранских потерь: 555 человек погибли в Иране с 28 февраля из-за ударов США и Израиля. Об этом сообщил иранский Красный Полумесяц, передает Fars.

Тела продолжают извлекать из-под завалов. По всей стране мобилизовано более 100 тыс. спасателей и сотрудников экстренных служб. Атакам к настоящему времени подвергся 131 город Ирана.

#Иран #США #ПВО #политика
Оставить комментарий

(8)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Т.е. система распознавания "свой-чужой" на самолётах американской сборки отсутствует? Клааасно!

    89
    4
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Для них все чужие, они пупы Земли и все должны знать, кто летит!

    62
    4
  • АП
    Алексей Попович
    2-го марта

    Да уж...

    36
    1
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    будет интересно,если мусульманские миры все неожиданно обернуться супротив...троянский конь

    41
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Yu Yu
    2-го марта

    ...и огромными бульдозерами сметут в море.

    34
    2
  • bt
    bory tschist
    Yu Yu
    2-го марта

    ... y душевно больных (вроде – "yu yu и ку ку", всегда были свои нездоровые версии

    1
    38
  • З
    Злой
    Yu Yu
    2-го марта

    Нет шансов, народу там действительно много, но образованных не так уж, они не развивались, имея деньги от нефти людей не учили, вооружение не закупали, у них нет шансов никаких, менять менталитет надо, отходить от средневековья, тогда их будут боятся!

    23
    3
  • З
    Злой
    Yu Yu
    2-го марта

    Нельзя всю жизнь ходить замотанным как 1000 лет назад, пора надеть кроссовки, перчатки ММА и стать равными как и весь мир!

    23
    6
Читать все комментарии

