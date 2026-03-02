Три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции «Epic Fury», были по ошибке сбиты над Кувейтом, сообщает Центральное командование США в Х.

«В 23:03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции «Epic Fury», потерпели крушение над Кувейтом из-за предполагаемого инцидента с «дружественным огнем», — говорится в сообщении.

По неофициальным данным удар по американцам нанесли бойцы ПВО Кувейта, решившие, что у них в прицеле иранские самолеты.

Ведомство подчеркнуло, что пилоты живы – все шесть членов экипажа катапультировались и были спасены.

Человеческие потери

США продолжают заявлять о своих потерях в войне против Ирана. Центральное командование утверждает, что на сегодняшнее утро есть четверо погибших солдат. К трём погибшим вчера добавился один, умерший от ран в больнице.

В Тегеране при этом заявляют о более чем 500 погибших и раненых американцах после удара по их базе в Бахрейне.

Что касается иранских потерь: 555 человек погибли в Иране с 28 февраля из-за ударов США и Израиля. Об этом сообщил иранский Красный Полумесяц, передает Fars.

Тела продолжают извлекать из-под завалов. По всей стране мобилизовано более 100 тыс. спасателей и сотрудников экстренных служб. Атакам к настоящему времени подвергся 131 город Ирана.