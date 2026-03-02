Baltijas balss logotype
«Это были не мы!» Рубио опроверг удары США по Хаменеи и руководству Ирана 1 966

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это были не мы!» Рубио опроверг удары США по Хаменеи и руководству Ирана
ФОТО: Youtube

Рубио: США не наносили удары по Хаменеи и не стремились к смене власти в Иране.

Соединенные Штаты не наносили удары с целью устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и не стремились к смене власти в стране. Об этом в эфире телеканала CBS News сообщил конгрессмен Майк Тернер, ссылаясь на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«И вчера, когда у меня была возможность поговорить с госсекретарем Рубио, я задал этот вопрос, и он очень ясно ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и что мы не нацеливались на руководство Ирана», — рассказал Тернер.

По словам конгрессмена, США в ходе операции не предпринимают действий по смене режима в Иране. Он отметил, что главной целью американских ударов была военная инфраструктура исламской республики.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал трех кандидатов на роль будущего иранского лидера — однако разведка сомневается, что Вашингтон сможет сменить власть.

Читайте нас также:
#Иран #США #президент #Дональд Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
1
2

Оставить комментарий

(1)
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Т,е, в один день организовать согласованную атаку - организовались, а правая рука не знает, что делает левая? А как можно быть в коалиции с теми, что оперируют возможностями без общего ведома?

    13
    0

