Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Его убили!» Дочь Джабраилова заявила о смерти отца из-за Эпштейна и Трампа 5 3287

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Его убили!» Дочь Джабраилова заявила о смерти отца из-за Эпштейна и Трампа

Дочь экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова Альвина связала его смерть с делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Наследница бизнесмена в слезах обратилась к подписчикам и заявила, что ее отец якобы не покончил с собой. «Мы созванивались несколько дней назад. Он не покончил с собой, его заставили замолчать из-за связи с Джеффри Эпштейном и Трампом», — отметила она и добавила, что Джабраилов дружил с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл.

В подтверждение своих слов девушка привела скришнот сообщения отца, которое он отправлял Максвелл. В нем мужчина пишет о желании встретиться с женщиной, которую в 2022 году приговорили к 20 годам заключения. Максвелл признали виновной в организации секс-вечеринок и торговле несовершеннолетними девушками для Эпштейна.

"Моего отца убили. Простите, что я звучу как сумасшедшая, но если я вдруг я тоже покончу с собой, знайте, что я не сделала это своими руками. Да, у меня есть некоторые проблемы, но я не хочу умирать, я хочу жить", - написала Альвина Джабраилова.

Известно, что ранее в сети распространилось фото Джабраилова, сделанное в начале 1990-х годов, которое обнаружили в скандальных файлах Джеффри Эпштейна.

О смерти Умара Джабраилова стало известно утром 2 марта. Его с огнестрельным ранением головы и отеком мозга госпитализировали из столичного отеля, но спасти так и не смогли. Рядом с мужчиной был найден пистолет.

Читайте нас также:
#смерть #instagram #соцсети #педофилия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
2
0
1
0

Оставить комментарий

(5)
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    2-го марта

    Не повезло Долиной - квартиру всё таки по закону у неё забрали. А так бы то же могла свалить не на собственное слабоумие, а на Эпштейна.

    6
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    А ничего что это повторная попытка?

    7
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    2-го марта

    Пипец, походу у этого пштейна были номера телефонов всех известных и обеспеченых людей в мире того времени! Нереально звучит.

    17
    1
  • AZ
    Aleks Zin
    2-го марта

    Обычная история на россии. Он слишком много - брал, знал, имел (нужное подставить).

    6
    15
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    по мне, товарищ где то сильно накосячил... очень сильно.. и дабы не дожидаться полноценного оглашения- ушел..дочка, возможно, не слишком сильно знавала своего отца..не мне судить.. Но раз висел на Эпштейне и занимал высокие посты- был полноценной государственной брешью..

    24
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми. Иконка видео
Изображение к статье: Пока суд да деньги: здесь разбирают дела латвийских банков и телефонных мошенников Эксклюзив!
Изображение к статье: Иллюстративное фото.
Изображение к статье: Элли не подозревала, что Америка может быть такой жестокой. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео