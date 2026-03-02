Baltijas balss logotype
Финны больше не сажают преступных иностранцев, а депортируют 0 343

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми.

В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми.

Тем временем местный суд вынес срок бывшему православному иерарху.

Иммиграционная служба Финляндии Migri в прошлом году приняла рекордное количество решений о депортации проживающих в Финляндии иностранцев, осуждённых за преступления, сообщила в пятницу газета Helsingin Sanomat.

169 человек получили решение о депортации на основании совершённого преступления, что более чем на 30 процентов превышает показатель 2024 года.

Подавляющее большинство решений о депортации касалось мужчин. Больше всего депортировали иракцев, эстонцев и россиян.

Руководитель депортационного процесса Олли Коскипиртти из Migri сообщил Helsingin Sanomat, что причинами роста числа депортаций являются, в частности, усиленный контроль за внж со стороны Migri, а также вступившая в силу в прошлом году поправка к закону, которая снизила порог для высылки лиц, получивших международную защиту.

Между тем, бывший архиепископ Православной церкви Финляндии Лев, он же Лео Макконен, приговорён к условному лишению свободы за мошенничество с государственными субсидиями и нарушение правил бухгалтерского учёта при отягчающих обстоятельствах. К условному сроку такой же продолжительности приговорен и бывший секретарь общества.

Прокурор требовал приговорить бывшего архиепископа к полутора годам условного срока и общественным работам, а секретаря – к одному году и 10 месяцам условно, включая общественные работы.

Экс-архиепископ и бывший секретарь общества карельского языка обязаны совместно возместить министерству образования более 160 000 евро ущерба, нанесённого в результате махинаций с субсидиями. Кроме того, архиепископ должен лично выплатить министерству свыше 9 000 евро в качестве компенсации.

Судебные расходы министерства, превышающие 30 000 евро, также будут возложены на осуждённых.

Читайте нас также:
#Финляндия #тюрьма #миграция #коррупция #преступность #депортация #православная церковь #судебный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео