Микробиолог Джейсон Тетро предупредил о рисках, связанных с замачиванием грязной посуды в раковине. По его словам, тёплая и влажная среда создаёт идеальные условия для быстрого размножения бактерий. Об этом пишет Daily Mail.

Данные Кардиффского университета подтверждают опасность кухонных раковин. В ходе исследования в 46 британских домах учёные взяли мазки с различных поверхностей и установили, что концентрация бактерий в раковинах превышала показатели других кухонных зон. Среди обнаруженных патогенов были кишечная палочка Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.

Особую угрозу представляет посуда, оставленная на ночь в тёплой воде: за несколько часов бактерии способны значительно размножиться. Даже если не замачивать посуду, а просто складывать её рядом с раковиной, проблема не решается: в сухой среде микроорганизмы не полностью не погибают. Кроме того, остатки пищи могут привлекать насекомых, которые разносят микробы по кухне, отметил эксперт по общественному здравоохранению Брайан Лабус.

Специалисты рекомендуют мыть посуду сразу после использования либо включать посудомоечную машину. Высокие температуры воды и длительный цикл мойки эффективнее уничтожают опасные микроорганизмы, снижая риск пищевого отравления.