Замачивание грязной посуды может стать причиной отравления

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Замачивание грязной посуды может стать причиной отравления

Тёплая и влажная среда создаёт идеальные условия для быстрого размножения патогенов.

Микробиолог Джейсон Тетро предупредил о рисках, связанных с замачиванием грязной посуды в раковине. По его словам, тёплая и влажная среда создаёт идеальные условия для быстрого размножения бактерий. Об этом пишет Daily Mail.

Данные Кардиффского университета подтверждают опасность кухонных раковин. В ходе исследования в 46 британских домах учёные взяли мазки с различных поверхностей и установили, что концентрация бактерий в раковинах превышала показатели других кухонных зон. Среди обнаруженных патогенов были кишечная палочка Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.

Особую угрозу представляет посуда, оставленная на ночь в тёплой воде: за несколько часов бактерии способны значительно размножиться. Даже если не замачивать посуду, а просто складывать её рядом с раковиной, проблема не решается: в сухой среде микроорганизмы не полностью не погибают. Кроме того, остатки пищи могут привлекать насекомых, которые разносят микробы по кухне, отметил эксперт по общественному здравоохранению Брайан Лабус.

Специалисты рекомендуют мыть посуду сразу после использования либо включать посудомоечную машину. Высокие температуры воды и длительный цикл мойки эффективнее уничтожают опасные микроорганизмы, снижая риск пищевого отравления.

#кухня #гигиена #советы дом #микробы #здоровье
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    2-го марта

    ... очередная сводка от кaлинáрного (от слова кал) техникума при "вв". yже не дождаться, когда выставят свой рецепт приготовления "штей из топорá" p.s. чувствуется, у кого-то, душевнобольных из-за редакции, – тётка или невестка – работали в советское время в студенческой (или для работяг) безобразной и безвкусной столóвкe, а сегодня – изо дня в день ей позволяют выдвигать и рекламировать свою отрáвную ..."рецептуру"

    0
    0

Видео