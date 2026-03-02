Примадонна встретила весну на Кипре. К певице прилетела старшая дочь Кристина Орбакайте, чтобы поддержать давнюю традицию с желтыми цветами.

Накануне мир отметил приход весны. Для Аллы Пугачевой этот день имеет особое значение. Уже более полувека певица празднует первое воскресенье марта, называя его «днем желтых цветов». В этом году торжество прошло на Кипре, однако рядом с Примадонной не было супруга. Навестить звезду приехала ее старшая наследница. Кристина Орбакайте прилетела к маме с мужем и дочкой.

Вместе с младшими детьми, Лизой и Гарри, звездная семья вышла на улицы города. По старой традиции они дарили случайным прохожим яркие желтые цветы, делясь весенним настроением.

После прогулки вся компания переместилась за праздничный стол. В уютной обстановке 76-летняя Алла Пугачева обратилась к своим близким. Она призналась всем в любви, заявив, что надеется на взаимность. Кульминацией встречи стал ее знаменитый ритуал. Поддерживая многолетнюю привычку, вся семья трижды провозгласила: «Весну разрешаем!».

Фото: соцсети.

Фолловеры Орбакайте с теплом отреагировали на ее публикацию с Пугачевой. В комментариях все принялись поздравлять друг друга с наступлением весны. Традицию Аллы Борисовны назвали «чудесной».