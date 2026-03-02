В эти выходные Иран нанес сотни ударов беспилотниками по арабским государствам Персидского залива, повредив американские базы и критически важную инфраструктуру, а также создав серьезную угрозу для системы противовоздушной обороны Ближнего Востока.

И в этих атаках Иран копирует тактику, которую Россия применяет в Украине - атакуя ключевую инфраструктуру в попытке психологически измотать население противника, одновременно нанося ему экономический ущерб, пишет The Wall Street Journal.

Иранские ударные беспилотники небольшие, их трудно перехватывать и легко производить. И хотя они не наносят такого же физического ущерба, как арсенал из тысяч ракет, однако успешно поражают гражданские аэропорты, морские порты и другие ключевые объекты. При этом Иран использовал большое количество беспилотников или комбинированные удары беспилотников и ракет для подавления противовоздушной обороны стран-мишеней.

"Их главное преимущество здесь в том, что массовое производство относительно простое и эффективное, и они могут запускать их как с моря, так и с суши", - говорит бывший сотрудник израильской военной разведки Дэнни Цитринович.

Тактика Ирана

Иран использовал беспилотники для нанесения ударов по таким объектам, как американская военно-морская база в Бахрейне, аэропорты в Абу-Даби и Кувейте, высотные здания в Дубае и Бахрейне, а также морские порты. По меньшей мере три человека погибли в результате ударов в ОАЭ и один в Омане.

Эти атаки вызвали глобальный транспортный хаос и способствовали резкому росту цен на нефть, демонстрируя стратегию Ирана по нанесению ударов по уязвимым местам мировой экономики. По мнению аналитиков, Иран пытается интернационализировать конфликт, оказывая давление на союзников США в Персидском заливе и причиняя экономические потери Западу.

Согласно официальным заявлениям правительств, Иран на данный момент выпустил 541 беспилотник по ОАЭ, 283 беспилотника по Кувейту, девять беспилотников и 136 беспилотников "Шахед" по Бахрейну, 12 беспилотников по Катару и десятки беспилотников по Иордании, а также сотни ракет по этим странам. Израиль заявил, что перехватил более 50 иранских беспилотников, что является более легкой задачей, поскольку он находится дальше от Ирана, и беспилотникам требуется гораздо больше времени, чтобы добраться до места назначения.

"Иран наблюдал, как Россия использовала ту же тактику на протяжении четырех лет", – сказал Самуэль Бендетт, советник отдела стратегии, политики, планов и программ аналитического центра CNA.

Пришло время использовать опыт Украины

Теперь странам Персидского залива пришло время научиться эффективно защищаться от угрозы беспилотников. Украина научилась обнаруживать российские БПЛА, например, используя дешевые БПЛА, которые могут атаковать российские беспилотники "Шахед" после их обнаружения.

Страны Персидского залива, вероятно, со временем научатся более эффективно защищаться, считают эксперты. Для этого им необходимо будет обмениваться разведывательной информацией о прибывающих "Шахедах" и создавать многоуровневые системы обороны, способные противостоять беспилотникам, как это сделала Украина, сказал Бендетт.

"Однако невозможно защитить и оборонять каждое здание в таком городе, как Дубай, Абу-Даби или другие", – сказал он.