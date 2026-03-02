В понедельник Франция обнародует планы по использованию единственного в Европейском союзе ядерного арсенала для защиты континента в нестабильном мире, где Россия становится все более агрессивной, а Соединенные Штаты отдаляются.

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона на базе атомных подводных лодок Иль-Лонг состоится на фоне атак США и Израиля на Иран, которые угрожают дестабилизировать Ближний Восток.

«То, что мы переживаем, показывает, что в будущем мире власть и независимость станут двумя необходимыми силами для противостояния распространению угроз», – заявил один из членов команды Макрона.

Макрон намерен обновить ядерную доктрину Франции в то время, как война России против Украины идет уже пятый год, а союзники по НАТО обеспокоены непостоянством обязательств Вашингтона перед Европой.

«Несомненно, нас ждут некоторые важные сдвиги и изменения», – сообщил источник о выступлении, которое состоится в понедельник в 14:15.

Европейские страны, которые как во время холодной войны, так и в последующие десятилетия полагались на американские силы ядерного сдерживания, все чаще обсуждают усиление собственных ядерных арсеналов.

Париж ведет переговоры с рядом стран, включая Германию и Польшу, о том, как Франция могла бы использовать свой ядерный арсенал для защиты континента.

В прошлом году Макрон заявил, что готов обсудить возможность размещения французских самолетов, способных нести ядерное оружие, в других европейских странах.

В феврале Макрон заявил, что рассматривает доктрину, которая могла бы включать «специальное сотрудничество, совместные учения и общие интересы в области безопасности с некоторыми ключевыми странами».

Франция обладает четвертым по величине ядерным арсеналом в мире, который оценивается примерно в 290 боеголовок. Великобритания, больше не являющаяся членом ЕС, – единственная другая европейская ядерная держава.

В то же время две главные ядерные державы мира, Соединенные Штаты и Россия, располагают тысячами ядерных боеголовок каждая.

Заверения американских официальных лиц в том, что силы сдерживания Вашингтона будут и впредь прикрывать Европу в рамках НАТО, не смогли развеять опасения европейцев по поводу непредсказуемости президента США Дональда Трампа.

«Очевидно, что мы должны вместе подумать о том, как французские и британские силы сдерживания вписались бы в более сильную европейскую оборону», – заявил AFP Бернар Рожель, бывший главный военный советник Макрона.

Однако то, как именно будет работать ядерное сотрудничество между 27 странами-членами ЕС, – это совсем другой вопрос.

Рожель подчеркнул, что контроль над решением о запуске останется в руках французов.

«Я не могу представить, чтобы у нас было 27 кнопок. С точки зрения надежности это просто не сработает», – сказал он.

Рафаэль Лосс, политический аналитик Европейского совета по международным отношениям, заявил, что лидерам следует черпать уверенность в поддержке европейцами идеи усиления ядерного сдерживания.

По его словам, жители Дании, Эстонии, Германии, Португалии, Испании и Швейцарии сейчас скорее склонны поддерживать, чем выступать против идеи создания альтернативных европейских сил ядерного сдерживания.

«Если Европа начнет больше инвестировать во французские или британские силы ядерного сдерживания, это будет только к лучшему», – заявил в феврале AFP министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Историк Флориан Галлери, специализирующийся на ядерных доктринах, предупредил, что Макрону следует быть осторожным, указав на его низкий рейтинг одобрения за год до окончания президентского срока.

Обращение Макрона также может вызвать негативную реакцию в преддверии президентских выборов 2027 года, на которых ультраправая партия евроскептиков Марин Ле Пен, как считается, имеет наилучшие шансы на победу.

«Во Франции существует консенсус по вопросу обладания ядерным оружием, но не по поводу ядерной политики», – сказал Галлери.

Ультраправые уже выступили с предупреждением. «Если господин Макрон думает, что может передать французское ядерное оружие ЕС, его ждет процедура импичмента за государственную измену», – написал в X советник Ле Пен Филипп Оливье.