Открывший стрельбу по бару в техасском Остине был одет в футболку с изображением флага Ирана. В ходе нападения убиты двое, ранены 14, атаковавший застрелен полицией. В ФБР говорят о "потенциальном акте терроризма".

Натурализованный гражданин США из Сенегала, 53-летний Ндиага Диагне, по версии следствия застреливший двух человек и ранивший еще 14 в Остине (штат Техас), был одет в футболку с изображением флага Ирана. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство AP со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

В свою очередь американская компания SITE Intelligence Group, отслеживающая онлайн-активность экстремистов, пришла к выводу, что возможный стрелок выражал в соцсетях поддержку "иранскому режиму".

В своих постах в Facebook, начиная с 2017 года, он также "высказывал ненависть к израильскому и американскому руководству", отметили в SITE Intelligence Group. На толстовке мужчины можно было прочитать надпись "Собственность Аллаха".

Открыл огонь по бару

Полицейские в Остине застрелили вероятного преступника, который использовал для нападения на бар в Остине пистолет и винтовку.

По словам главы полиции Остина Лизы Дэвис, подозреваемый несколько раз проехал мимо бара, прежде чем остановился и из окна своего внедорожника открыл огонь из пистолета по находившимся на террасе и перед зданием.

Затем мужчина припарковал автомобиль и из винтовки начал стрелять по случайным прохожим. Прибывшие на место полицейские застрелили его, уточнила Дэвис.

В ФБР говорят о "потенциальном акте терроризма"

Спецагент Федерального бюро расследований (ФБР) Алекс Доран сообщил, что мотив нападения неизвестен, но "у указанного лица и в его автомобиле были найдены предметы, свидетельствующие о возможной связи с терроризмом". По словам Дорана, речь идет о "потенциальном акте терроризма".

К расследованию привлечена антитеррористическая группа ФБР, которая будет работать вместе с местными властями.

Во многих американских городах после авиаударов США и Израиля по Ирану усилены меры безопасности, уточнило агентство AFP.