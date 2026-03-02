Baltijas balss logotype
США смогут начать массовый выпуск гиперзвуковых ракет 1 5156

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Козырь Трампа в гонке вооружений.

Козырь Трампа в гонке вооружений.

Благодаря управляемости двигателя в полете отпадает необходимость в дорогостоящих системах тепловой защиты.

Американская компания Ursa Major, специализирующаяся на гиперзвуковых двигательных установках, представила новую гиперзвуковую ракетную систему, рассчитанную на массовое производство. Тем самым компания обозначила курс на создание более быстрых и доступных по стоимости высокоскоростных вооружений.

Новая система под названием HAVOC разрабатывается не только как боевое средство, но и как гиперзвуковая мишень для испытаний и подготовки личного состава. По словам представителей компании, такой двойной подход позволяет одновременно отвечать на неотложные оперативные потребности и укреплять промышленную базу США.

В основе ракетной системы HAVOC лежит жидкостный ракетный двигатель Draper собственной разработки компании.

Одной из ключевых особенностей HAVOC является возможность регулировать тягу и перезапускать двигатель на всех стадиях полета — на разгонном участке, в крейсерской фазе и на конечном этапе наведения. Такая гибкость позволяет реализовывать более сложные маневры и боевые профили по сравнению с традиционными гиперзвуковыми системами типа «разгон — планирование» или крылатыми ракетами.

Благодаря управляемости двигателя в полете отпадает необходимость в дорогостоящих системах тепловой защиты, которые обычно требуются при экстремальных тепловых нагрузках на гиперзвуковых скоростях. Это решение снижает общую стоимость комплекса и упрощает логистику поставок.

HAVOC имеет модульную архитектуру, позволяющую интеграцию с различными твердотопливными ракетными ускорителями. Это обеспечивает совместимость с широким спектром платформ запуска.

Ракета может размещаться на истребителях и бомбардировщиках, запускаться из корабельных вертикальных пусковых установок, а также с наземных комплексов. В зависимости от выбранного ускорителя доступны варианты увеличенной дальности.

Компания подчеркивает, что за программой стоит более чем десятилетний опыт разработки и летных испытаний гиперзвуковых систем. Ее жидкостные двигатели Hadley уже проходили испытания в условиях гиперзвукового полета, подтвердив работоспособность в реальных сценариях.

#США #вооружение #технологии #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Лидер Северной Кореи заявил,что если Иран попросит,то мы предоставим передовые ракеты и столько,сколько надо У нас есть ракеты,которые полностью могут стереть Израиль с лица земли. И что такая не любовь к Израилю?! Может Ким о чем то знает?!👽😈

    7
    0

