Американская компания Ursa Major, специализирующаяся на гиперзвуковых двигательных установках, представила новую гиперзвуковую ракетную систему, рассчитанную на массовое производство. Тем самым компания обозначила курс на создание более быстрых и доступных по стоимости высокоскоростных вооружений.

Новая система под названием HAVOC разрабатывается не только как боевое средство, но и как гиперзвуковая мишень для испытаний и подготовки личного состава. По словам представителей компании, такой двойной подход позволяет одновременно отвечать на неотложные оперативные потребности и укреплять промышленную базу США.

В основе ракетной системы HAVOC лежит жидкостный ракетный двигатель Draper собственной разработки компании.

Одной из ключевых особенностей HAVOC является возможность регулировать тягу и перезапускать двигатель на всех стадиях полета — на разгонном участке, в крейсерской фазе и на конечном этапе наведения. Такая гибкость позволяет реализовывать более сложные маневры и боевые профили по сравнению с традиционными гиперзвуковыми системами типа «разгон — планирование» или крылатыми ракетами.

Благодаря управляемости двигателя в полете отпадает необходимость в дорогостоящих системах тепловой защиты, которые обычно требуются при экстремальных тепловых нагрузках на гиперзвуковых скоростях. Это решение снижает общую стоимость комплекса и упрощает логистику поставок.

HAVOC имеет модульную архитектуру, позволяющую интеграцию с различными твердотопливными ракетными ускорителями. Это обеспечивает совместимость с широким спектром платформ запуска.

Ракета может размещаться на истребителях и бомбардировщиках, запускаться из корабельных вертикальных пусковых установок, а также с наземных комплексов. В зависимости от выбранного ускорителя доступны варианты увеличенной дальности.

Компания подчеркивает, что за программой стоит более чем десятилетний опыт разработки и летных испытаний гиперзвуковых систем. Ее жидкостные двигатели Hadley уже проходили испытания в условиях гиперзвукового полета, подтвердив работоспособность в реальных сценариях.