Евросоюз заявил о солидарности со странами, которые подверглись атакам Ирана 1 369

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
Euronews
Изображение к статье: Евросоюз заявил о солидарности со странами, которые подверглись атакам Ирана
ФОТО: LETA

Министры иностранных дел ЕС также заявили о своей солидарности с иранским народом. В совместном заявлении не было напрямую поддержано стремление США и Израиля к смене режима в Иране.

Министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье вечером провели неформальную трехчасовую встречу в формате видеоконференции по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке после начала совместной операции Израиля и США в Иране и ответных ударов Ирана.

Министры выразили крайнюю озабоченность ситуацией и призвали к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и полному соблюдению международного права, включая принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права.

В ходе обсуждения министры также затронули вопросы взаимодействия с партнерами в регионе, возможные экономические последствия кризиса и его консульский аспект.

По итогам встречи было объявлено, что ЕС принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан ЕС на Ближнем Востоке.

Неизвестное количество граждан европейских стран застряли в Иране и в странах Ближнего Востока, после того как Израиль и США начали бомбардировки Ирана в субботу.

В ответ на нападение и гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Тегеран нанес ответные удары по различным целям на Ближнем Востоке, что привело к хаосу в авиации. Тысячи рейсов были отменены в крупных аэропортах, таких как Дубай и Абу-Даби.

"ЕС и его государства-члены принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан ЕС в регионе, в том числе путем активации Механизма гражданской защиты ЕС, если это необходимо", - говорится в совместном заявлении ЕС.

Механизм гражданской защиты - это инструмент, призванный усилить сотрудничество между европейскими странами в целях улучшения предотвращения бедствий и реагирования на кризисные ситуации.

Министры также предупредили, что события в Иране не должны привести к эскалации, которая может иметь непредсказуемые экономические последствия. ЕС призвал избежать нарушений в проливе Ормуз, который является важным морским коридором для транспортировки нефти.

#Иран #ближний восток #безопасность #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Да похрен ,что сказала эта актриса на зарплате.. Сказал же Маск-это все актеры Погорелого театра,у которых ни мнения,ни души,ни сердца. Сценаристы,режиссеры и продюссеры за кадром и эти Семьи всем известны...🔯👽😈

    5
    1

