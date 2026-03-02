Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Neurotrauma, показало, что у людей с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), которые регулярно выполняют компьютерные когнитивные упражнения, улучшаются как нейропластичность, так и умственные функции.

Нейропластичность – это способность мозга перестраивать и восстанавливать нейронные связи, обеспечивающие обучение и обработку информации. Нервные волокна соединяют нейроны и участвуют в таких процессах, как речь, память и решение задач. В здоровом мозге эти связи прочные и многочисленные, однако после травмы они могут повреждаться и ослабевать – подобно телефонным линиям после шторма. Полученные данные помогают лучше понять, насколько устойчив мозг и каковы его возможности к самовосстановлению.

В исследовании приняли участие 17 взрослых в возрасте от 24 до 56 лет с хронической ЧМТ. Их случайным образом разделили на две группы: одна занималась компьютерными тренировками, другая служила контрольной. Участники экспериментальной группы работали с программой Brain Fitness Program 2.0, включающей задания на запоминание последовательностей слогов, различение звуковых частот и воспроизведение деталей услышанного рассказа. Всего они прошли 40 часовых занятий за 14 недель.

С помощью диффузионной МРТ, позволяющей отслеживать движение молекул воды в тканях мозга, учёные зафиксировали заметные изменения в структуре нервных волокон у тех, кто прошел курс тренировок, по сравнению с контрольной группой. Эти структурные изменения сопровождались улучшением показателей скорости обработки информации, концентрации внимания и рабочей памяти.

По словам ученых, результаты свидетельствуют о том, что усиление и стабилизация нервных волокон связаны с ростом когнитивных способностей у взрослых с хронической ЧМТ. Это подтверждает, что мозг способен меняться и восстанавливаться со временем даже после травмы – при условии регулярных когнитивных тренировок.