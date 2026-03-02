Baltijas balss logotype
Как подготовить сад к весеннему сезону? 0 194

Дом и сад
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подготовить сад к весеннему сезону?

Если есть возможность, соберите и уничтожьте старые листья земляники, так как на них могут обитать вредные организмы.

 

Проверьте кусты ягодных растений. Удалите все старые, сломанные, больные и усыхающие ветви. Особое внимание уделите почкам смородины: подозрительно вздутые следует удалить.

Перед распусканием почек можно провести горячие ванны для смородины, на которой наблюдались поражения побегов мучнистой росой. Обдайте кусты кипятком (температура не ниже 80℃). Это не повредит коре и древесине, но споры мучнистой росы погибнут. Кстати, горячие ванны также эффективны против тлей.

Ранней весной, если снега нет, приствольные круги под кустами смородины можно укрыть старым толем, рубероидом или кусками отработанной пленки. Взрослые особи огневки, пилильщиков и галлиц, выходя из почвы, окажутся под «колпаком» и погибнут. Таким образом, вы сможете избавиться и от других вредителей, зимующих в почве.

Во время набухания и распускания почек рано утром, когда температура воздуха ниже 10℃, расстелите под растениями полотнища из мешковины или пленки и стряхните на них оцепеневших жуков яблонного цветоеда, почкового долгоносика, букарки, казарки и вишневого долгоносика. Соберите их в ведро с водой и добавкой керосина, иначе они могут пригреться и улететь.

Жуков яблонного цветоеда и других долгоносиков также можно ловить рано весной, когда они ползут на дерево. Установите клеевые ловчие пояса в нижней части штамба.

Оставить комментарий

