"Формула-1" следит за ситуацией на Ближнем Востоке после начала агрессии США и Израиля в отношении Ирана 28 февраля 2026 года. Под угрозой отмены этапы в Бахрейне (10–12 апреля) и Саудовской Аравии (17–19 апреля). Организаторы поддерживают контакт с местными властями. При отмене без замены апрель 2026 года останется без гонок. Прецеденты срывов в регионе уже были.

В руководстве чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" прокомментировали ситуацию с возможным переносом или полной отменой первых гран-при сезона 2026 года. Причиной для серьезного беспокойства организаторов стала резко обострившаяся военно-политическая обстановка в регионе Ближнего Востока. Официальный представитель серии заявил, что компания внимательно следит за развитием ситуации, однако окончательное решение будет приниматься из соображений общей безопасности.

Конфликт, вызвавший тревогу у организаторов чемпионата, начался 28 февраля 2026 года. Тогда США и Израиль начали военные действия в отношении Ирана. В ответ на эту агрессию Иран нанес удары по территориям Бахрейна и Саудовской Аравии. Именно в этих государствах должны были пройти стартовые этапы нового сезона. Согласно текущему календарю, гран-при Бахрейна запланирован на период с 10 по 12 апреля 2026 года. Следом, с 17 по 19 апреля, должна состояться гонка в Саудовской Аравии.

Официальный представитель чемпионата мира в беседе с изданием RacingNews365 пояснил позицию руководства серии. Было отмечено, что следующие три этапа после ближневосточной двойки пройдут в Австралии, Китае и Японии. До начала этих соревнований еще есть несколько недель, что оставляет время для анализа обстановки. Как и в любой экстренной ситуации, организация постоянно поддерживает контакт с местными организаторами гонок для получения актуальной информации о безопасности.

Проблемы с проведением этапов "Формулы-1" на Ближнем Востоке возникали и в прошлом. История чемпионата знает прецеденты, когда гонки в этом регионе срывались по разным причинам. В 2011 году гран-при Бахрейна не состоялся из-за массовых протестов и политической нестабильности внутри страны. Позже, в 2022 году, этап в Саудовской Аравии оказался под угрозой срыва прямо во время гоночного уикенда. Тогда причиной стала ракетная атака на нефтебазу, расположенную неподалеку от автодрома, что поставило под вопрос безопасность участников и зрителей.

В случае если текущая эскалация конфликта приведет к отмене заездов в Сахире и Джидде, организаторам предстоит принять сложное решение regarding the calendar. Если замена этим этапам не будет найдена в другие даты, то в апреле 2026 года не состоится ни одного этапа чемпионата мира. Это станет значительным изменением в расписании сезона и потребует пересмотра логистических планов команд. Руководство "Формулы-1" продолжает мониторинг ситуации и обещает предоставить дополнительную информацию по мере поступления новых данных от местных властей и служб безопасности.

Стоит отметить, что безопасность пилотов, команд и болельщиков является приоритетом для организаторов чемпионата. Любое решение об отмене или переносе гонок будет приниматься исключительно исходя из рекомендаций экспертов по безопасности и оценки реальных угроз в регионе. На данный момент календарь остается без изменений, но вероятность корректировок возрастает с каждым днем развития военного конфликта. Участники чемпионата ожидают официальных заявлений в ближайшее время, чтобы скорректировать свои планы на весеннюю часть сезона.

Ситуация вокруг проведения гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии также может повлиять на телевизионные трансляции и спонсорские обязательства чемпионата. Отсутствие этапов в апреле создаст существенный перерыв в сезоне, который ранее планировалось заполнить гонками на трассах в Сахире и Джидде. Организаторы надеются, что дипломатические усилия помогут стабилизировать обстановку до начала апреля, однако подготовка к альтернативным сценариям уже ведется в штаб-квартире "Формулы-1".