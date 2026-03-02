Китайская сеть зарядных устройств для электромобилей в январе 2026 года продолжала стремительно расширяться, и к концу прошлого месяца количество таких зарядных устройств достигло 20,7 млн единиц, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.

Согласно данным ведомства, этот показатель резко увеличился на 49,6 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди этих устройств около 4,8 млн были общественными, а 15,9 млн -- частными, что на 31,2 проц. и 56,1 проц. больше в годовом исчислении, соответственно.

Согласно данным, на конец января суммарная номинальная мощность общественных зарядных устройств для электромобилей достигла 226 млн кВт, или в среднем около 47,01 кВт на одно зарядное устройство.

Расширение сети зарядных устройств в Китае было обусловлено ростом популярности экологически чистых электромобилей среди китайских потребителей в последние годы.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2025 году производство транспортных средств на новых источниках энергии в стране набирало обороты: производство и продажи составили 16,626 млн и 16,49 млн единиц соответственно, увеличившись на 29 проц. и 28,2 проц. в годовом выражении.

В октябре 2025 года Китай обнародовал трехлетний план действий по улучшению зарядной инфраструктуры для электромобилей в стране, направленный на создание к концу 2027 года общенациональной сети из 28 млн зарядных устройств общей мощностью более 300 млн кВт.