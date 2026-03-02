Baltijas balss logotype
Сына владельца украинского колл-центра похитили и расчленили на Бали 2 2656

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Индонезийская полиция давно не видела ничего подобного.

Индонезийская полиция давно не видела ничего подобного.

Личность погибшего планируют подтвердить с помощью ДНК-экспертизы.

На острове Бали обнаружили расчленённое тело, которое, по предварительным данным, может принадлежать Игорю Комарову, сыну украинского криминального авторитета Сергея Комарова, якобы причастному к деятельности мошеннических колл-центров в Украине, обманывающих россиян. Об этом сообщает индонезийское издание Kumparan News.

Ранее человек, называющий себя Игорем Комаровым, несколько раз появлялся на выложенных в соцсетях видео. На одном из видео он просил родителей перевести на некий криптокошелёк 10 млн долларов, — которые он якобы украл. Записанный на видео молодой человек при этом утверждал, что ему уже пробили грудную клетку и отрезали часть конечностей и демонстрировал руку, замотанную в окровавленную тряпку. По его словам, — если похитители не получат выкуп, то его убьют. На другом видео этот же человек рассказывал о механизмах работы ориентированных на россиян украинских мошеннических колл-центров. Ещё на одном — просил прощения у всех жертв обмана.

Части тела, включая голову, были найдены местными жителями 26 февраля около 10:00 по местному времени. По оценке полиции, смерть наступила более трёх дней назад. На теле обнаружили татуировку в виде часов с римскими цифрами — схожую с той, что, как сообщалось ранее, была у Комарова.

В полиции Бали сообщили Kumparan News, что личность погибшего планируют установить с помощью ДНК-экспертизы. Правоохранительные органы уже связались с украинским консульством, в том числе для получения образцов ДНК у матери Комарова.

По данным Kumparan News, гражданина Украины похитили 15 февраля. Как писало издание «Ракурс», вместе с Комаровым могли похитить Ермака Петровского — сына бизнесмена из Днепра Александра Петровского. Предполагается, что оба могут быть причастны к деятельности мошеннических колл-центров, ориентированных на россиян. Похитители, якобы, отслеживали их местоположение по соцсетям девушки Комарова, которая выкладывала в Instagram рилсы с геолокацией.

По информации издания, Петровский, вероятно, сумел бежать, а Комарова удерживали в заложниках, требуя у его родителей выкуп в размере 10 млн долларов.

Официального подтверждения личности погибшего на Бали пока нет, равно как и подтверждения причастности Игоря Комарова к деятельности мошеннических колл-центров.

#криминал #Украина #мошенничество #преступность #социальные сети #Бали #преступления
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го марта

    Да, там на Бали с этим намного проще.

    1
    0
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Неведомая Карма..Скольких людей оставили нищими..

    35
    1

