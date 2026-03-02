Лошади используют ржание, чтобы привлечь внимание новых сородичей, поприветствовать знакомых и выразить положительные эмоции – например, во время кормления. Однако механизм возникновения этого характерного звука долго оставался не до конца понятным для исследователей.

Ржание – это необычная комбинация низких и высоких частот, своеобразное смешение хриплого гортанного звука и пронзительного тона, которые звучат одновременно. Происхождение низкой составляющей сравнительно ясно: она появляется, когда воздух проходит через вибрирующие складки ткани в гортани – примерно так же формируется человеческая речь и пение. А вот источник высокого звука долго вызывал вопросы. Обычно крупные животные обладают массивной голосовой системой и издают преимущественно низкие звуки. Поэтому оставалось непонятно, каким образом лошади создают высокочастотный компонент.

Новое исследование показало, что для этого они фактически используют механизм свиста. Чтобы разобраться в механизме звукообразования, ученые ввели миниатюрную камеру через носовые ходы лошадей и наблюдали, что происходит внутри, когда животные ржут или издают другой распространенный, более тихий и мягкий звук. Кроме того, специалисты выполнили детальное сканирование и пропускали воздух через изолированные голосовые структуры умерших лошадей.

Выяснилось, что высокочастотная часть ржания представляет собой разновидность свиста, формирующегося непосредственно в голосовом аппарате. Поток воздуха заставляет ткани вибрировать, а расположенная чуть выше область сокращается, создавая узкое отверстие, через которое и возникает свистящий звук. При этом такой механизм отличается от свиста, который человек производит с помощью губ и ротовой полости.

До сих пор остается открытым вопрос о том, каким образом у лошадей сформировалась способность издавать двухтональные звуки. Похожие вокализации встречаются у лошадей Пржевальского, а также у лосей. Однако более дальние родственники лошадей – ослы и зебры – не способны воспроизводить столь высокочастотные компоненты.

Вероятно, двухтональное ржание позволяет лошадям одновременно передавать несколько сигналов. Различия в высоте звука могут расширять диапазон эмоциональных оттенков, которые животные выражают при общении. По словам автора исследования Элоди Мандель-Брифер из Копенгагенского университета, такая особенность делает коммуникацию лошадей более многогранной.