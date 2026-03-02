Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Уничтожать, уничтожать!» В США объявили «миссию» войны в Иране 0 588

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пит Хегсет - татуированный министр войны США

Пит Хегсет - татуированный министр войны США

ФОТО: Youtube

Хегсет: США хотят уничтожить ракеты, уничтожить флот и уничтожить инфраструктуру безопасности Ирана.

США хотят уничтожить иранские наступательные ракеты и их производство, а также военный флот и инфраструктуру безопасности Ирана. Цели Пентагона назвал министр войны США Пит Хегсет, передает The Times of Israel.

«Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности», — заявил шеф Пентагона, обозначая цели операции.

По словам Хегсета, выполнение этих пунктов плана Вашингтона приведет к тому, что Тегеран будет неспособен обзавестись ядерным оружием.

Ранее Хегсет заявил, что американских войск в Иране на данный момент нет. При этом он не исключил их развертывания, отметив, что США готовы далеко пойти ради своих интересов.

Читайте нас также:
#Иран #США #ядерное оружие #безопасность #пентагон #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
3
0
6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео