США хотят уничтожить иранские наступательные ракеты и их производство, а также военный флот и инфраструктуру безопасности Ирана. Цели Пентагона назвал министр войны США Пит Хегсет, передает The Times of Israel.

«Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности», — заявил шеф Пентагона, обозначая цели операции.

По словам Хегсета, выполнение этих пунктов плана Вашингтона приведет к тому, что Тегеран будет неспособен обзавестись ядерным оружием.

Ранее Хегсет заявил, что американских войск в Иране на данный момент нет. При этом он не исключил их развертывания, отметив, что США готовы далеко пойти ради своих интересов.